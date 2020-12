Hrvati su u lockdownu masovno kupovali dopunsko zdravstveno

Sve osiguravajuće kuće zabilježile su veliki rast u ugovaranju polica za dodatno zdravstveno osiguranje, a podjednako su ih ugovarali i građani i tvrtke, koje od ove godine na dopunsko ne plaćaju poreze ni doprinose

<p>Korona je sa sobom donijela velik strah za zdravlje, a osiguravajuće kuće potvrđuju da imaju i strelovit skok u ugovaranju polica. </p><p>U Wiener osiguranju u prvih 11 mjeseci ove godine ugovoreno je 58 posto više premija dopunskog zdravstvenog osiguranja te 32 posto više dodatnog osiguranja. </p><p>U Merkur osiguranju kažu da su kod njih dopunsko najviše ugovarali tijekom lockdowna.</p><p>- Ove godine prodali smo 27% više polica dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ugovarali su ih građani, ali još više tvrtke za svoje djelatnike, čak nekoliko puta više - kažu u Merkur osiguranju.</p><p>Tvrtke od ove godine na dopunsko i dodatno zdravstvenog osiguranja ne plaćaju poreze niti doprinose. </p><p>Allianz navodi podatke Hrvatskog ureda za osiguranje prema kojima se do listopada ugovorilo 17% više dopunskog zdravstvenog osiguranja u odnosu na listopad prošle godine, a dodatnog 24% više.Tko prvi put uzima dopunsko osiguranje, ono će vrijediti tek nakon 15 dana, a dodatno osiguranje i kasnije. </p><p>Stroga su pravila i pri prestanku osiguranja. Neke police se automatski produljuju, pa oni koji ih više ne žele plaćati trebali bi ih otkazati i više od tri mjeseca prije isteka. </p><p>Ako netko uzima policu prvi put, postoji poček (karenca) od 30 dana. Postoje i iznimke, pa je za male operativne zahvate karenca je 90 dana, za naknadu za opremu za dijete je devet mjeseci, a za naknadu za boravak u bolnici zbog nezgode ili bolesti karenca je 15 dana. </p><p>Pitali smo koliko su najjeftinije police. HZZO-a dopunsko stoji za sve jednako - 70 kuna mjesečno. Kod Wienera i Allianza za one do 39, odnosno 40 godina, cijena je 45 kuna, kod Generalija od 63 kune. Kod Merkura je cijena 65 kuna mjesečno za one do 65 godina te 200 kn za starije. Iz Generali osiguranja kažu da vraćaju 15 posto godišnje premije ako osiguranik nije koristio osigurateljno pokriće.</p><p>Dodatno zdravstveno u Allianzu je od 65 kn, u Wieneru od 70 kuna.</p>