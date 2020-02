Hrvati su zbrinuti, putnik s kruzera: 'Dobro brinu o nama!'

Britanac David Abel koji se nalazi na kruzeru Diamond Princess u karanteni zbog korona virusa, u najnovijoj objavi podijelio je zadnje informacije s kruzera u karanteni. Prema opisu, veliki dio putnika osjećao se kao u zatvoru. To se odnosi na one koji imaju kabine bez prozora što znači da su već 48 sati bez svježeg zraka i danjeg svjetla no i to će se promijeniti...

POGLEDAJTE VIDEO:

- Obalna straža je odvela ukupno 20 zaraženih putnika. Nisu nam rekli koliko će dugo trajati karantena. Od prije četiri dana, kako smo se našli u ovoj situaciji, nitko nas nije pregledao. Ne znamo imaju li ljudi na brodu simptome ili virus. Zabrinuti smo ako ima više zaraženih i želimo da ih se makne s broda. Želimo da se virus makne s broda! Nemamo garancije hoće li karantena biti prekinuta nakon 14 dana, može biti dulje ali to je stvar nagađanja. Ne znamo što će biti kada se vratimo u Britaniju, hoće li opet biti karantene? Hoćemo znati odgovore na ta pitanja i zbog toga ću kontaktirati britansku vladu – priča smireno David. Opisao je i što je najgore putnicima.

- Putnici koji su u kabinama su jako zabrinuti. Kabine su jako male, nemaju prozora, pa nemaju pristupu danjem svjetlu, nemaju svježeg zraka i ne smiju prošetati vani. Kapetan je objavio da ljudi koji su u kabinama i koji imaju prozore, ali ih ne mogu otvoriti, da će ih puštati na palubu da se protegnu, i udahnu zraka, što su potvrdili i predstavnici tvrtke u čijem je vlasništvu kruzer. Morat će nositi zaštitne maske. To je dobra vijest i drago mi je da je kapetan kontaktirao japansko zdravstvo koje im je to omogućilo jer će putnici nakon 48 sati zatvorenosti vidjeti danje svjetlo. Šteta što će im jedino biti hladno, priča David. Na kruzeru je sve stalo. Nema više komoditeta niti usluge na koju su navikli i koju su platili.

- Pitali su me na Facebooku što je s čišćenjem soba - toga više nema. Prije su nam svaki dan čistili kabine, stavljali svježe ručnike i čokoladice, no ti su dani prošli. Samo moramo održavati sobe, no nismo dobili nikakva sredstva za čišćenje. Ne možemo promijeniti ručnike. Prije su nam dnevno dva puta mijenjali ručnike. Mijenjali su nam svaka tri dana posteljinu i toga više nema. Da me ne biste krivo shvatili. Ne žalim se jer sve to razumijem. Putovanje na koje smo otišli je završilo karantenom. Ovo je sasvim nova situacija za kapetana i sve djelatnike na brodu. Ovo je valjda prvi puta u povijesti da je ovakav kruzer u karanteni. S obzirom na situaciju u kojoj su se našli dobro se s time nose, dodaje David. Suosjeća s posadom i kapetanom.

Foto: KIM KYUNG-HOON

- Ne mogu ni zamisliti kako je njima. Kakav je to izazov samo u kojem se sada nalaze. No brilijantno rade posao i čestitam im na tome. Brzo su se organizirali. Prvi dan izolacije dostava hrane nije bila dobra. Trebalo im je samo 24 sata da se u tom pogledu organiziraju i sada na vrijeme dobivamo doručak, ručak i večeru. Možemo i birati što ćemo jesti. Dnevno imamo jedan topli napitak. To bi se moglo poboljšati no vode imamo koliko god treba – navodi David. Ljude je zanimalo to je s kima uređajima na brodu pa David pojašnjava: "Znamo da postoji mogućnost da se virus širi sistemom i nemam pojma što je s klima uređajem. Vjerujem da je posada i japansko zdravstvo provjerilo ili provjerava ima li opasnosti, no klime nam rade." Kako bi olakšali putnicima život u karanteni David je otvorio posebnu Facebook grupu za njih.

- Facebook grupa koju sam organizirao isključivo je za putnike i ne primamo novinare jer ondje želimo podupirati jedni druge. Ujedno provjeravamo sve koji pristupaju. Nadam se da će svi koji žele pristupiti biti brzo u grupi. Svaki putnik se dogovorio da grupa bude privatna i da se ondje ne dijeli ništa novinama, ističe David kojem ljudi konstantno šalju poruke potpore i nazivaju ga anđelom čuvarom broda.

Foto: KIM KYUNG-HOON

- Hvala im na tome no ja nisam nikakav anđeo čuvar, samo želi naše iskustvo podijeliti sa svjetskom javnošću. I djeluje. Sada svi znaju što se događa i mislim da je to odlično – dodao je. Ističe kako mu se toliko novinara javlja diljem svijeta da ne može odgovarati niti želi pa je ovim putem zamolio sve da mu se više ne javljaju.

- Toliko novinara me kontaktira na dnevnoj bazi da je to za mene iscrpljujuće. Pomažem koliko mogu. Želim da svi reporteri svijeta vide što objavim u videu i ne želim zasebno sudjelovati u nikakvim izvještajima i emisijama, osim iznimke britanskim novinarima. Zaista mi je žao, ali to je iscrpljujuće. Od sutra neću razgovarati s niti jednim novinarom osim iz UK, kaže David ističući da zbog cijele situacije ali i zdravstvenog stanja (dijabetičar je) nema strpljenja koliko bi imao da nije takva situacija.

- Mi putnici imamo odličnu komunikaciju u kabinama, telefone i možemo jedni s drugima komunicirati... - otkrio je. Na kraju je poručio svima ako uspiju izmamiti osmijeh danas barem jednoj osobi onda ste i vi anđeo čuvar i neka bude na tisuću takvih ljudi diljem svijeta. Na kraju poručuje: "Današnji izazov za vas je da izađite iz kuće i uljepšate nekome dan."

Hrvati su zbrinuti i zasad nisu zaraženi

Šestero hrvatskih državljana u karanteni na japanskom kruzeru je zbrinuto i zasad nisu na popisu zaraženih korona virusom, izvijestio je organizator putovanja, tvrtka Princess Cruises, koja dodaje da su svi putnici opremljeni hranom, pićem, lijekovima i drugim potrepštinama.

- Hrvatski državljani su zbrinuti, potvrdili su u četvrtak i iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Iz tvrtke Princess Cruises obavijestili su da su svim putnicima osigurani hrana, piće, lijekovi i druge potrepštine, a putnicima je također osigurana internetska i telefonska veza kako bi mogli ostati u kontaktu sa svojim obiteljima i prijateljima.

Medicinsko osoblje u utorak je započelo pregled oko 3700 putnika i članova posade pošto je bolest otkrivena kod muškarca koji se u siječnju u Hong Kongu iskrcao s tog broda.

Zasad je pregledano nešto manje od tristo ljudi i potvrđeno 20 slučajeva zaraze koronavirusom. Na popisu bolesnih zasad su državljani Japana, Australije, Filipina i troje iz Hong Konga.

Diamond Princess pristao je u četvrtak blizu Yokohame kako bi se opskrbio namirnicama i iskrcao bolesne putnike.

Operaciju su pratile jake mjere opreza, a zdravstveni djelatnici su dočekali pacijente u zaštitnoj odjeći koja ih je pokrivala od glave do pete, s maskom na licu i s kacigom na glavi.

Putnici, koji su bili obaviješteni da će možda morati ostati na brodu 14 dana čak i ako se njihov nalaz pokaže negativan, izašli su na palubu, neki pozdravljali kamermane, a drugi su snimali fotografije.

Na pitanje medija rekli su da na kruzeru vlada velika nelagoda jer su zatvoreni u kabinama iz straha da ne dođu u dodir s bolesnicima.