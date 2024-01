Hrvati u njemačkom kaosu: 'Sve je blokirano! Prosvjedi se šire, ljudi na posao putuju satima!'

Nezadovoljni planiranim rezanjem subvencija za dizelska goriva, njemački poljoprivrednici jučer su blokirali promet u cijeloj zemlji. Nekoliko autocesta u pokrajini Hessen čak je i privremeno zatvoreno. Pred Brandenburška vrata u Berlinu prvi traktori stigli su još u nedjelju, a policija je jučer evidentirala 560 traktora, kamiona, automobila, kombija i prikolica, kao i 550 ljudi na glavnom trgu između Brandenburških vrata i Stupa pobjede u središtu susjednog parka Tiergarten. Zbog neopisivoga kaosa u prometu mnoge tvrtke savjetovale su svojim radnicima da rade od kuće jer prelazak kratkih relacija do posla traje satima.

- Krenula sam na posao desetak minuta prije nego što su zatvorili cestu, pa nisam upala u goleme gužve. No moji kolege do posla su se vozili nekoliko sati - rekla je za 24sata Hrvatica Ana, koja živi u Pforzheimu, a radi u Karlsruheu. Od posla do kuće inače joj treba 40 minuta, no jučer je strahovala kad će doći kući budući da se prosvjed sve više širi.

- Na cesti je kaos, a ne znam što me čeka na povratku s posla. Preniske cijene hrane, previsoki zahtjevi društva te odumiranje farmi samo su neki od razloga prosvjeda poljoprivrednika. Ovdje u Njemačkoj cijene su nam porasle, ali u Hrvatskoj su cijene mnogo više nego u Njemačkoj. Osim benzina, koji je kod nas duplo skuplji, zbog čega i poljoprivrednici imaju problema - rekla nam je Ana i dodala da od srijede počinje i veliki prosvjed strojovođa.

Kako piše Bild, njemačke vlasti strahuju da će ovo biti najveći prosvjedi od Drugog svjetskog rata. Poljoprivrednicima su se priključili i vozači kamiona, ali i neki obrtnici, pa je broj prosvjednika sve veći.

Vlada ne odustaje

U Bavarskoj su blokirali i granični prijelaz prema Češkoj, a također su najavili da će blokirati sve pristupne ceste između Hamburga i Danske. Poljoprivrednici su najavili kako će traktorima blokirati ulaze na autoceste, da će se voziti duž državnih i pristupnih cesta, a u većini gradova organizirat će prosvjedne skupove. Očekuje se da će prema središtu Hamburga nezadovoljni poljoprivrednici iz susjednog Schleswig-Holsteina krenuti iz tri smjera, pa će promet biti u prekidu.

Zbog prometnoga kaosa u većini saveznih zemalja neke će škole biti zatvorene, a one koje budu radile opravdat će izostanke djeci ako ih roditelji ne pošalju u školu.

Stotine traktora očekuju se u Wiesbadenu, Frankfurtu, Bremenu, Münchenu, Regensburgu, Kölnu, Düsseldorfu, Bonnu, Dortmundu, Münsteru... Vlasti upozoravaju kako se zbog velikog broja traktora očekuju goleme kolone te da će cijela zemlja biti paralizirana. Poljoprivrednici su blokirali ulaze u tvornicu Volkswagena u Emdenu. Iako do zaključenja ovog izdanja nije bilo incidenata, policija iz Donje Saske izvijestila je da je jedan prosvjednik teško ozlijeđen nakon što ga je udario automobil.

Obitelj Ditmara Kranza (57) iz Wiesbadena već se generacijama bavi poljoprivredom. Novinarima je izjavio kako se rezanje subvencija za gorivo tiče svih njih te kako će im najavljeni potez prouzročiti velike financijske probleme.

- Za većinu poljoprivrednika to je jedna mjesečna plaća manje. Tražimo od vlasti da povuku najavljeni potez. Mi samo želimo raditi u miru - rekao je novinarima Kranz.

Stephan Weil, premijer Donje Saske, pozvao je vladu u Berlinu da odustane od planiranog ukidanja subvencija, no kako prenosi Reuters, glasnogovornik vlade istaknuo je kako unutar vlade nema razmišljanja da se bilo što promijeni. Njemački vicekancelar Robert Habeck upozorio je da su prosvjede poljoprivrednika preotele ekstremne sile.

- Kruže pozivi s fantazijama o državnom udaru. Stvaraju se ekstremističke skupine, otvoreno se ističu nacionalistički simboli - prenio je DPA Habeckovu izjavu.

Potpuni kolaps očekuje se već sutra, kad u prosvjed stupaju i strojovođe.

Hrvatski poljoprivredni stručnjaci uvjereni su da se ovaj megaštrajk iz Njemačke neće preliti u Hrvatsku, ali će se u dogledno vrijeme ipak osjetiti i kod nas.

Uvoz u Hrvatskoj 50 posto

- Hrvatska to neće doživjeti jer nema poljoprivrednu proizvodnju. Njemački poljoprivrednici do sada su bili jako zaštićeni, a sad su se našli u škarama. Smanjuju se potpore, pojačavaju ekološki i kriteriji dobrobiti životinja te se smanjuje proizvodnja u Europskoj uniji. I zato su reagirali ovakvim velikim prosvjedom - rekao nam je Krešimir Kuterovac, poljoprivredni stručnjak i proizvođač.

Istaknuo je da će smanjenje poljoprivredne proizvodnje u Njemačkoj osjetiti hrvatski građani.

- Svaka zemlja pokušat će zadržati svoju proizvodnju. Nama je uvoz 50 posto. Pitanje je što će za određeno vrijeme kupovati hrvatski građani, po kojoj cijeni i koje kvalitete - zaključio je Kuterovac.