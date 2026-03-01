Hrvati u ratnom kaosu: U Izraelu 20 hodočasnika, najviše naših državljana je u Emiratima

Izrael i SAD u subotu su napali Iran, gađajući ciljeve širom Teherana i drugih gradova u zemlji. Iran je uzvratio udarima na Ujedinjene Arapske Emirate, a sirene su se oglasile i u Izraelu nakon početnih udara. U tim se zemljama, a ponajviše u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nalazi veliki broj naših državljana. Kako nam je Ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) živi oko 2.000 hrvatskih državljana, a turistički uobičajeno boravi između 500 i 1.000 hrvatskih državljana. Veleposlanstvo RH nadležno za UAE postupa, dodaju, u stanju pojačane pripravnosti, aktivno prateći situaciju i održavaju redovitu komunikaciju s hrvatskim državljanima i relevantnim lokalnim tijelima, u okviru svojih nadležnosti.

- Prema informacijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tel Avivu, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom Republike Hrvatske i Izraela. Veleposlanstvo je u pojačanoj pripravnosti, aktivno prati situaciju na terenu i pruža sve raspoložive informacije i potporu hrvatskim državljanima - odgovorili su za 24sata iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Dio napustio Iran

Što se tiče Irana tamo se nalazilo oko dvadeset hrvatskih državljana, pri čemu je dio u međuvremenu napustio zemlju.

- U ovom trenutku procjenjujemo da se ondje nalazi desetak hrvatskih državljana. MVEP kontinuirano prati razvoj situacije i u stalnom je kontaktu s nadležnim službama. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Teheranu ranije je, zbog odgovornog postupanja MVEP-a, evakuirano, uključujući veleposlanika, dok je jedan djelatnik ostao na terenu radi nužne komunikacije i koordinacije - odgovorili su nam.

VIDEO: Napad Izraela na Teheran

Pokretanje videa... 00:05 napad na teheran | Video: IDF

Poručuju kako su diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u regiji u pripravnosti su te aktivno prate situaciju u državama koje pokrivaju, pri čemu to osobito vrijedi za UAE i Izrael.

- Naši djelatnici su u uskom i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija, ako se za to ukaže potreba i ako okolnosti na terenu to budu zahtijevale. Ministarstvo će, prema potrebi, ažurirati preporuke i upozorenja u skladu s novim okolnostima. Hrvatskim državljanima u pogođenim državama preporučujemo redovito praćenje uputa nadležnih lokalnih tijela i službenih izvora informiranja - navodi se u odgovoru Ministarstva.

Zbog eskalacije sigurnosne situacije na Bliskom istoku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH poziva hrvatske državljane na pojačan oprez te na pravovremeno informiranje.

Sva aktualna upozorenja i konzularne informacije dostupne su na Konzularnom portalu Ministarstva gdje svi koji se nalaze u gore navedenim zemljama mogu pronaći kontakte za pružanje konzularne pomoći.