Komentari
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Hrvati u ratnom kaosu: U Izraelu 20 hodočasnika, najviše naših državljana je u Emiratima

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Ronen Zvulun

Kako nam je Ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) živi oko 2.000 hrvatskih državljana, a turistički uobičajeno boravi između 500 i 1.000 hrvatskih državljana

Izrael i SAD u subotu su napali Iran, gađajući ciljeve širom Teherana i drugih gradova u zemlji. Iran je uzvratio udarima na Ujedinjene Arapske Emirate, a sirene su se oglasile i u Izraelu nakon početnih udara. U tim se zemljama, a ponajviše u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nalazi veliki broj naših državljana. Kako nam je Ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) živi oko 2.000 hrvatskih državljana, a turistički uobičajeno boravi između 500 i 1.000 hrvatskih državljana. Veleposlanstvo RH nadležno za UAE postupa, dodaju, u stanju pojačane pripravnosti, aktivno prateći situaciju i održavaju redovitu komunikaciju s hrvatskim državljanima i relevantnim lokalnim tijelima, u okviru svojih nadležnosti.

- Prema informacijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tel Avivu, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom Republike Hrvatske i Izraela. Veleposlanstvo je u pojačanoj pripravnosti, aktivno prati situaciju na terenu i pruža sve raspoložive informacije i potporu hrvatskim državljanima - odgovorili su za 24sata iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

A drone view of the site of an Iranian missile strike on a residential building, after Iran launched missile barrages following attacks by the U.S. and Israel, in Tel Aviv Aftemath of Iranian missile strike, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran Aftemath of Iranian missile strike, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran
Foto: Roei Kastro

Dio napustio Iran

Što se tiče Irana tamo se nalazilo oko dvadeset hrvatskih državljana, pri čemu je dio u međuvremenu napustio zemlju. 

- U ovom trenutku procjenjujemo da se ondje nalazi desetak hrvatskih državljana. MVEP kontinuirano prati razvoj situacije i u stalnom je kontaktu s nadležnim službama. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Teheranu ranije je, zbog odgovornog postupanja MVEP-a, evakuirano, uključujući veleposlanika, dok je jedan djelatnik ostao na terenu radi nužne komunikacije i koordinacije - odgovorili su nam.

VIDEO: Napad Izraela na Teheran

teheran napad 00:05
napad na teheran | Video: IDF

Poručuju kako su diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u regiji u pripravnosti su te aktivno prate situaciju u državama koje pokrivaju, pri čemu to osobito vrijedi za UAE i Izrael.

- Naši djelatnici su u uskom i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija, ako se za to ukaže potreba i ako okolnosti na terenu to budu zahtijevale. Ministarstvo će, prema potrebi, ažurirati preporuke i upozorenja u skladu s novim okolnostima. Hrvatskim državljanima u pogođenim državama preporučujemo redovito praćenje uputa nadležnih lokalnih tijela i službenih izvora informiranja - navodi se u odgovoru Ministarstva.

Zbog eskalacije sigurnosne situacije na Bliskom istoku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH poziva hrvatske državljane na pojačan oprez te na pravovremeno informiranje.

Sva aktualna upozorenja i konzularne informacije dostupne su na Konzularnom portalu Ministarstva gdje svi koji se nalaze u gore navedenim zemljama mogu pronaći kontakte za pružanje konzularne pomoći.

