SJEĆANJE NA ŽRTVE

Hrvati u Valenciji suosjećaju sa žrtvama godinu nakon poplava

Piše HINA,
Hrvati u Valenciji suosjećaju sa žrtvama godinu nakon poplava
Foto: Eva Manez/REUTERS

Oko 460 Hrvata u pokrajini Valenciji suosjeća s unesrećenim stanovnicima godinu dana nakon razornih poplava, a hrvatski počasni konzul zajedno je s kolegama izrazio sućut obiteljima žrtava

Španjolska se ovih dana prisjeća bujica koje su na jugoistoku zemlje usmrtile 229 osoba. "Hrvati su jako integrirani u Valenciji, a mi konzuli smo kolektivno izrazili sućut", rekao je u utorak Hini hrvatski počasni konzul Antonio Quirós Fons.

On je iz tog grada na obali Sredozemnog mora, zajedno s veleposlanstvom u Madridu, pratio lani jesu li hrvatski državljani dobro i na sigurnom.

Predsjednik regionalne vlade Carlos Mazón odstupio je s dužnosti u ponedjeljak nakon velikih kritika da njegova vlada nije na vrijeme upozorila stanovnike na dolazak bujica uzrokovanih neuobičajeno velikom količinom kiše.

Nitko od 463 hrvatska državljana u autonomnoj pokrajini Valenciji nije stradao u poplavama. 

FOTO Godina dana od katastrofe u Valenciji: 237 mrtvih u poplavi apokaliptičkih razmjera...

Quirós Fons, profesor međunarodnog javnog prava na privatnom sveučilištu Universidad Europea de Valencia, jedanaest mjeseci ranije bio je imenovan hrvatskim počasnim konzulom u Valenciji. Živio je u Hrvatskoj od 2009. do 2015. i odlično govori hrvatski jezik.

Tog kobnog utorka navečer obitelji nisu mogle stupiti u kontakt s pet mladića, hrvatskih državljana, koji žive na području Valencije.

Oni su zajedno automobilom krenuli iz obližnjeg gradića Torrente prema 16 kilometara udaljenom mjestu Montserrat. Zbog nevremena je pala telekomunikacijska mreža pa je mobilna i fiksna linija bila je u kvaru. Mladići okruženi vodom izašli su iz automobila kako bi se spasili.

Quirós Fons, zajedno s hrvatskim veleposlanstvom u Madridu, konstantno je telefonom zvao lokalne službe. Kada se na telefon nije javljala policija u Torrenteu i Montserratu slao je e-mailove. Mislio se automobilom odvesti u mjesto od kuda su se posljednji put javili mladići, ali cesta je bila oštećena i blokirana.

Počasni konzul ima iskustva s poplavama jer je u Hrvatskoj volontirao u Gunji, mjestu na istoku Hrvatske koje je bilo poplavljeno 2014.

Superćelijska oluja pogodila je Valenciju: Tuča zabijelila ulice, bujice nose sve pred sobom!

Mladići su već iduće jutro oko 12 sati nazvali obitelj u Hrvatskoj da su "živi i zdravi". Obitelj je to prenijela veleposlanstvu u Madridu.

Tada su se u sličnoj situaciji našle tisuće odsječenih ljudi diljem pokrajine Valencije. Tek nakon što je proradila mobilna mreža mogli su se javiti bližnjima.

Kada je kiša oslabila lokalni stanovnici krenuli su u potragu za nestalima, čistili su blatnjave ulice i pomagali unesrećenima. Quirosa Fonsa podsjetilo je to na poplave u Hrvatskoj kada je i sam sudjelovao u sličnim akcijama.

"Mi smo tako volontirali u Hrvatskoj, od kuće do kuće", rekao je.

U Španjolskoj je život izgubilo ukupno 237 ljudi. U Valenciji je, na obljetnicu tragedije, održana komemoracija. U muzeju, pred 800 okupljenih, govorile su samo obitelji žrtava i kralj Filip VI. u ime države.

