Dok bolesnici koji si ne mogu priuštiti plaćanje privatnika žive u predugom iščekivanju nalaza koji im mogu spasiti život, vlasnici privatnih klinika zbrajaju svoju dobit
KOMENTIRA: ALEN GALOVIĆ
Hrvati više nemaju razloga vjerovati u zdravstveni sustav
Najgora dijagnoza, a u medicini je to ona koja govori o zloćudnoj bolesti ili karcinomu, svakog čovjeka ostavlja bez riječi, život se preokrene u trenu, vrijeme više ne teče kao drugima. Nakon toga svaka odgoda, svaki neodgovoreni poziv i svaki termin pomaknut za “idući mjesec” više nije puki administrativni problem, već pitanje života i smrti. No u hrvatskom se zdravstvu tisućama ljudi događa da na nalaze, pretrage i preglede moraju čekati predugo, tako dugo da bolest napreduje do točke s koje više nema povratka.
