Obavijesti

News

Komentari 1
POLICIJA UPOZORAVA

Hrvatica (30) nasjela na ovu lažnu SMS poruku: Ostala je bez nekoliko tisuća eura!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatica (30) nasjela na ovu lažnu SMS poruku: Ostala je bez nekoliko tisuća eura!
Foto: canva ilustracija

Lažnu SMS poruku 30-godišnjakinja je dobila prije deset dana, a slučaj je prijavila policiji u petak...

Bez nekoliko tisuća eura ostala je 30-godišnjakinja s područja Kutjeva nakon što je otvorila poveznicu dostavljenu putem lažne SMS poruke u kojoj je bilo navedeno da će joj digitalno bankarstvo biti deaktivirano ako ne potvrdi svoje podatke, izvijestila je policija, pozivajući građane na oprez.

Nakon što je otvorila poveznicu, onemogućen joj je pristup mobilnom bankarstvu, a s njezinog računa je skinut iznos od nekoliko tisuća eura.

ZAVRŠILA U REMETINCU Bivši trener o nasilnici koja je tukla Filipinca: 'Iznenađen sam, znamo je kao pozitivnu osobu'
Bivši trener o nasilnici koja je tukla Filipinca: 'Iznenađen sam, znamo je kao pozitivnu osobu'

Lažnu SMS poruku 30-godišnjakinja je dobila prije deset dana, a slučaj je prijavila policiji u petak.

U požeško-slavonskoj policiji kažu da slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.

Građane policija upozorava da banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica, te ih poziva da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke na internetskim stranicama kojima pristupaju putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja.

"Budite posebno oprezni s porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti, poput: 'Račun će vam biti blokiran', 'Aplikacija ističe danas'. Prije bilo kakvog postupanja kontaktirajte svoju banku putem službenih kontakata navedenih na njezinim mrežnim stranicama. Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke, poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama", poručuju iz policije.

Građani se pozivaju da se u slučaju sumnje na prijevaru odmah jave najbližoj policijskoj postaji ili slučaj prijave na broj 192.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati
NEŠTO PADA, NEŠTO RASTE...

Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati

Plavi dizel najviše 'pada'. Njegova nova cijena trebala bi iznositi 1,14 eura po litri, što je pojeftinjenje od osam centi.
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan. "Čuli smo glasno vrištanje", kazala nam je jedna šokirana susjeda.
UŽAS U ZAGREBU Stubište puno krvi, stanari otkrili stravičan prizor: Nožem napao cimera!
POČINITELJ UHIĆEN

UŽAS U ZAGREBU Stubište puno krvi, stanari otkrili stravičan prizor: Nožem napao cimera!

Kako neslužbeno doznaju 24sata, došlo je do sukoba stranih državljana koji su živjeli u podrumskom stanu. Navodno je tijekom sukoba korišten nož.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026