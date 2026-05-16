Hrvatica (30) nasjela na ovu lažnu SMS poruku: Ostala je bez nekoliko tisuća eura!

Bez nekoliko tisuća eura ostala je 30-godišnjakinja s područja Kutjeva nakon što je otvorila poveznicu dostavljenu putem lažne SMS poruke u kojoj je bilo navedeno da će joj digitalno bankarstvo biti deaktivirano ako ne potvrdi svoje podatke, izvijestila je policija, pozivajući građane na oprez.

Nakon što je otvorila poveznicu, onemogućen joj je pristup mobilnom bankarstvu, a s njezinog računa je skinut iznos od nekoliko tisuća eura.

Lažnu SMS poruku 30-godišnjakinja je dobila prije deset dana, a slučaj je prijavila policiji u petak.

U požeško-slavonskoj policiji kažu da slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.

Građane policija upozorava da banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica, te ih poziva da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke na internetskim stranicama kojima pristupaju putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja.

"Budite posebno oprezni s porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti, poput: 'Račun će vam biti blokiran', 'Aplikacija ističe danas'. Prije bilo kakvog postupanja kontaktirajte svoju banku putem službenih kontakata navedenih na njezinim mrežnim stranicama. Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke, poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama", poručuju iz policije.

Građani se pozivaju da se u slučaju sumnje na prijevaru odmah jave najbližoj policijskoj postaji ili slučaj prijave na broj 192.