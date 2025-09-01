Pravilo je da, svaka fizička osoba koja ulazi u EU ili izlazi iz EU i uz sebe, u svojoj prtljazi ili prijevoznom sredstvu nosi gotovinu u iznosu od 10.000,00 eura ili više mora podnijeti prijavu carinskom službeniku
Hrvatica iz iz BiH u Hrvatsku htjela unijeti 73.500 franaka. Mora platiti 19.650 € kazne!
Hrvatica s prebivalištem u Švicarskoj pokušala je na graničnom prijelazu Stara Gradiška nezakonito unijeti gotovinu u iznosu od 73.500,00 švicarskih franaka, odnosno oko 77 tisuća eura. Zbog toga će morati platiti kaznu 19.650,00 eura.
- Prilikom ulaska u carinsko područje EU 30. kolovoza 2025. fizička osoba, državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Švicarskoj, kao putnica u autobusu bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka nije ispunila obvezu prijave gotovine u iznosu od 73.500,00 CHF - priopćili su na stranicama Carine.
Pravilo je da, svaka fizička osoba koja ulazi u EU ili izlazi iz EU i uz sebe, u svojoj prtljazi ili prijevoznom sredstvu nosi gotovinu u iznosu od 10.000,00 eura ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama, obvezna je podnijeti prijavu carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu.
Zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju, državljanki RH izdan je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 19.650,00 EUR.
