U hladnjači su osim robe s potrebnom dokumentacijom pronašli i 384 komada mobitela marke Samsung i iPhone, a za koje vozač nije imao nikakvu dokumentaciju o uvozu robe ili carinskom statusu robe
CARINA
FOTO E, nećeš moći! Iz BiH je u Hrvatsku htio prošvercati 384 mobitela, skrivao ih u hladnjači
Čitanje članka: < 1 min
Carinici Područne jedinice - Službe za mobilne jedinice Slavonski Brod i Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage, 9. kolovoza 2025. zaustavili su teretno vozilo BiH registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin BiH.
U hladnjači su osim robe s potrebnom dokumentacijom pronašli i 384 komada mobitela marke Samsung i iPhone, a za koje vozač nije imao nikakvu dokumentaciju o uvozu robe ili carinskom statusu robe dok je na samoj robi navedeno da je proizvedena u Kini, Vijetnamu, Indiji i SAD-u.
Carina mu je oduzela robu, a vozač iz BiH dobio je kaznu od 12.000 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku