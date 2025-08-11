FOTO E, nećeš moći! Iz BiH je u Hrvatsku htio prošvercati 384 mobitela, skrivao ih u hladnjači

Carinici Područne jedinice - Službe za mobilne jedinice Slavonski Brod i Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage, 9. kolovoza 2025. zaustavili su teretno vozilo BiH registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin BiH.

Foto: Carina.hr

U hladnjači su osim robe s potrebnom dokumentacijom pronašli i 384 komada mobitela marke Samsung i iPhone, a za koje vozač nije imao nikakvu dokumentaciju o uvozu robe ili carinskom statusu robe dok je na samoj robi navedeno da je proizvedena u Kini, Vijetnamu, Indiji i SAD-u.

Foto: Carina.hr

Carina mu je oduzela robu, a vozač iz BiH dobio je kaznu od 12.000 eura.