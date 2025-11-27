Hrvatica ima švicarsku mirovinu od 12.000 franaka: 'Suprug je bio gradonačelnik član vlade'

Ika Krebs-Batur, umirovljenica iz Švicarske, rado se pod starije dane vraća u Hrvatsku. U razgovoru za HRT otkrila je ima 12.000 franaka mirovine s kojom mjesečno živi. Suprug joj je nedavno preminuo.

Preračunato u eure, to je 12.856 eura mjesečno. Primjerice, prosječna Hrvatska mirovina za listopad iznosila je 695,76 eura.

- Nije nam to palo s neba. Dok smo suprug i ja radili, mjesečno smo zarađivali 30.000 franaka. Ja sam imala plaću od 5750 franaka - pojasnila je.

Suprug joj je, kako kaže, bio gradonačelnik Zuricha te osam godina ministar u švicarskoj vladi.

- Moj muž ima dva doktorata, doktor medicine i doktor prava - pojasnila je.

Zrakoplovom su supružnici letjeli 491 put, a obišli su pola svijeta.

- Uopće mi put nije težak, toliko sam sretna kad dođem u našu lijepu Hrvatsku - poručila je.