Obavijesti

News

Komentari 1
RADO SE VRAĆA U RODNU ZEMLJU

Hrvatica ima švicarsku mirovinu od 12.000 franaka: 'Suprug je bio gradonačelnik član vlade'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatica ima švicarsku mirovinu od 12.000 franaka: 'Suprug je bio gradonačelnik član vlade'
Foto: ilustracija/Canva

Suprug joj je, kako kaže, bio gradonačelnik Zuricha te osam godina ministar u švicarskoj vladi

Ika Krebs-Batur, umirovljenica iz Švicarske, rado se pod starije dane vraća u Hrvatsku. U razgovoru za HRT otkrila je ima 12.000 franaka mirovine s kojom mjesečno živi. Suprug joj je nedavno preminuo.

Preračunato u eure, to je 12.856 eura mjesečno. Primjerice, prosječna Hrvatska mirovina za listopad iznosila je 695,76 eura.

- Nije nam to palo s neba. Dok smo suprug i ja radili, mjesečno smo zarađivali 30.000 franaka. Ja sam imala plaću od 5750 franaka - pojasnila je.

Djeca ne znaju lagati Što mališani iz Zagorja, Slavonije i Dalmacije kažu o umirovljenicima i mirovinama
Što mališani iz Zagorja, Slavonije i Dalmacije kažu o umirovljenicima i mirovinama

Suprug joj je, kako kaže, bio gradonačelnik Zuricha te osam godina ministar u švicarskoj vladi.

- Moj muž ima dva doktorata, doktor medicine i doktor prava - pojasnila je.

Zrakoplovom su supružnici letjeli 491 put, a obišli su pola svijeta. 

- Uopće mi put nije težak, toliko sam sretna kad dođem u našu lijepu Hrvatsku - poručila je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025