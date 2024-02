Hrvatica s mjesta erupcije: Lava prekrila ceste, gradovi bez tople vode, ali stanje se popravlja...

Jutrošnja vožnja bila je 'ajme meni'. Išla sam dečka odbaciti u garažu po automobil i, kad sam krenula voziti nazad na posao, spazila sam crvenkastu 'oblačinu' dima. Strašno je izgledalo, masivno. Pomislila sam da izgleda kao da je blizu, a netom poslije toga čula sam da je erupcija počela prije otprilike pola sata, prepričava nam dramatične trenutke od četvrtka ujutro na Islandu Hrvatica koja ondje živi već godinama.

U jugozapadnom dijelu zemlje, na poluotoku Reykjanes, ponovno je erumpirao vulkan. Druga je to erupcija u samo dva mjeseca ove godine, a razmak među njima manji je od mjesec dana. Prošla erupcija počela je 14. siječnja i trajala dva dana, a lava je došla do predgrađa ribarskoga grada Grindavika, zbog čega je gotovo 4000 ljudi moralo biti evakuirano.

Ovo je ukupno šesta erupcija u posljednje tri godine, odnosno od 2021. Pukotina koja se stvorila duga je oko tri kilometra i ide od Sundhnúka na jugu do istočnoga kraja Stóra-Scógfell. Lava teče preko Grindavíkurvega na ogranku Plave lagune.

Nakon jutarnje erupcije, dodaje naša sugovornica, lava je prekrila dio cesta, a obližnji gradovi ostali su bez tople vode.

Foto: čitatelj/24sata

- Čula sam na vijestima kako su rekli da je lava prešla preko cijevi za grijanje i toplu vodu. Rade na tome da spoje stare cijevi ili da nekako spase sustav. Te cijevi inače napajaju gradove na poluotoku - opisuje naša sugovornica.

Dodaje kako je u zraku puno dima i pepela.

- To nije dobro, ali nije toliko dramatično. Inače, pepeo na vulkanima tipa Eyjafjallajökull, koji su prekriveni ledom, prilikom izlaska, u dodiru s magmom, naprave pepeo. To zna ometati letove ako pepeo ide vrlo visoko, kao što je, primjerice, bilo pri erupciji 2010. godine - ističe naša sugovornica.

Foto: čitatelj/24sata

Kako kaže, sve što se trenutačno događa na Islandu tamošnje stanovništvo, ali i vlast, ne percipiraju kao krajnju katastrofu. Kao da su se već naviknuli na ovakve epizode.

- Ovdje nikad ne rade veliku dramu, oni to nekako prihvate, kao ovo sad s cijevima i toplom vodom. Tako je, popravit će i to je to - zaključuje.

Razgovarali smo s još jednom ženom, također Hrvaticom, koja već godinama živi na Islandu.

- Jutros su baš svi na društvenim mrežama objavljivali slike dima. Silan gusti dim vidio se i s mojeg balkona - rekla nam je.

Foto: čitatelj/24sata

Slika koju je jučer netom nakon erupcije objavio islandski dnevnik Morgunbladid prikazuje svijetlonarančasto rastopljeno kamenje koje se izbacuje iz pukotina u zemlji.