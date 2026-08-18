Prosječna neto imovina građana u Hrvatskoj u pet godina porasla je 29 posto, a ekonomski analitičar Petar Vušković otkriva nam kako je to utjecalo na životni standard.
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Hrvatska 3. po rastu osobnog bogatstva. Analitičar za 24sata objasnio promjenu u standardu
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Hrvatska je prema podacima UBS-a (švicarskoj financijskoj instituciji) treća u svijetu po rastu osobnog bogatstva. Prosječna neto imovina građana u pet godina porasla je 29 posto. No iza tog podatka krije se nekoliko različitih razloga od snažnog rasta cijena nekretnina do povećanja plaća, zaposlenosti, štednje i financijske imovine.
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