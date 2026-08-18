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Hrvatska 3. po rastu osobnog bogatstva. Analitičar za 24sata objasnio promjenu u standardu

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Hrvatska 3. po rastu osobnog bogatstva. Analitičar za 24sata objasnio promjenu u standardu
Kupnja u eurima | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Prosječna neto imovina građana u Hrvatskoj u pet godina porasla je 29 posto, a ekonomski analitičar Petar Vušković otkriva nam kako je to utjecalo na životni standard.

Hrvatska je prema podacima UBS-a (švicarskoj financijskoj instituciji) treća u svijetu po rastu osobnog bogatstva. Prosječna neto imovina građana u pet godina porasla je 29 posto. No iza tog podatka krije se nekoliko različitih razloga od snažnog rasta cijena nekretnina do povećanja plaća, zaposlenosti, štednje i financijske imovine.

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