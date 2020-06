Ukinuli pauze za dezinfekciju

<p>Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24 satnom razdoblju je nula, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2247. Do sada je testirano 68740 osoba, od toga 226 u posljednja 24 sata.</p><p>Na bolničkom liječenju je deset osoba, dok su na respiratoru dva pacijenata. Ukupan broj ozdravljenih je 2126, što je pet novoozdravljenih u 24 sata. Od toga ih je 826 otpušteno iz bolnice, a kod kuće je ozdravilo 1309 osoba. Broj preminulij je 104.</p><p>Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je danas donio Odluku o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.</p><p>Naime, ukinuta je obvezna pauza od sat vremena između dvije smjene radi izmjene radnika i čišćenja i dezinfekcije prostora za prodavaonice koje rade dvokratno.</p><p>Naravno, to ne znači da čišćenje i dezinfekcija prostora prodavaonica više nisu potrebni, već je preporuka Stožera da se redovito provode čišćenje i dezinfekcija prostora prodavaonica sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, priopćili su.</p>