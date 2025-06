Hrvatska bez predsjednika Vrhovnog suda: Ova kriza mogla bi trajati godinama!

Zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, Hrvatskoj bi se prvi put moglo dogoditi da još barem pet godina nema predsjednika Vrhovnog suda. Bila bi to potpuno nova situacija, ali to važno tijelo bi ipak funkcioniralo, dok bi zamjenica preminulog predsjednika Vrhovnog suda obavljala tu važnu funkciju za koju se nije ni prijavila. Ovo je jedan od mogućih raspleta novoga dramoleta jer saznajemo da postoji realna mogućnost da predsjednik Milanović ne predloži baš nikoga za predsjednika Vrhovnog suda. To se, prema našim informacijama, spominje kao moguća opciju na Pantovčaku nakon što su i vladajući, ali i desna oporba uskratili nužnu potporu u Saboru sutkinji Sandri Artuković Kunšt, koju je Milanović predložio. Plenković je, pak, kazao kako nisu impresionirani s kandidatkinjom što je prilično općenita fraza. Ona bi se isto tako, primjećuju sugovornici Expressa upućeni u problem, mogla upotrijebiti za premijerova omiljena tužitelja Ivana Turudića koji je izabran na silu i unatoč javnom gnušanju. No, vratimo se Vrhovnom sudu. Proljetos je, prije isteka mandata, preminuo predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić kojega je Milanović prije gotovo četiri godine predložio iz drugog pokušaja i koji je dobio potporu većine svih saborskih zastupnika. Njegova zamjenica je bila sutkinja Vrhovnog suda Gordana Jalšovečki, koju je upravo Dobronić imenovao na tu funkciju. I u svjetlu zatopljavanja odnosa između Milanovića i Plenkovića, svi su bili uvjereni da će ovaj put izbor čelnog čovjeka Vrhovnog suda proći u dogovoru i bez tenzija. Državno sudbeno vijeće imenovalo je Jalšovečki za voditelja sudske uprave dok se ne raspiše javni poziv i Sabor na prijedlog Milanovića ne izglasa novoga predsjednika. Već u prvoj izjavi, sutkinja Jalšovečki je rekla da se nada kako će postupak izbora novog čelnika Vrhovnog suda trajati što je kraće moguće i da se nema ambicija prijaviti na natječaj za tu dužnost.

