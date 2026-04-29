Nove dojave o bombama. Evakuirane zagrebačke škole!

Dojave o bombama ponovno su stigle u osnovne i srednje škole u Zagrebu u srijedu. Policija je upoznata s prijetnjama, a provode redovna postupanja. Pregled prostorija i evakuacija su u tijeku, potvrdila nam je PU zagrebačka.

Prijetnje bombama bile su i u utorak za neke zagrebačke osnovne škole i gimnazije. Podsjetimo, i u ponedjeljak je stigao niz lažnih dojava o bombama. Evakuirane su bile brojne škole u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Dubrovniku, ali i zgrada Gradskog poglavarstva u Zagrebu te Arena Centar. Lažne dojave stigle su i redakcijama 24sata i Indexa.

U Hrvatskoj je prošlog tjedna bio niz lažnih dojava o bombama, a brojne škole i vrtići bili su evakuirani i nastava je bila prekinuta. Prijetnje su stizale, osim školama, i vrtićima, šoping centrima, ali i splitskoj Zračnoj luci, a policija je nakon provjera utvrdila da su dojave lažne. Prošlog tjedna ukupno je bilo preko 500 lažnih dojava.