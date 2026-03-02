Obavijesti

News

Komentari 0
NAPAD USRED NOĆI

Iranski dron pogodio britansku zrakoplovnu bazu na Cipru

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Iranski dron pogodio britansku zrakoplovnu bazu na Cipru
Foto: Yiannis Kourtoglou

Dva izvora, koja su govorila pod uvjetom anonimnosti, rekla su Reutersu da su britanske baze presrele drugi dron

Admiral

Dron je tijekom noći pogodio britansku zrakoplovnu bazu u Akrotiriju na Cipru, uzrokujući ograničenu štetu ali ne i žrtve, objavili su u ponedjeljak predsjednik otoka i britansko ministarstvo obrane. Prvi napad na britanski vojni objekt od raketnog napada libijskih militanata 1986., incident predstavlja značajnu eskalaciju sukoba, piše britanska agencija Reuters.

"Sve nadležne službe republike su u pripravnosti i u punoj operativnoj spremnosti", rekao je predsjednik Nikos Christodoulides u govoru.

Bespilotna letjelica tipa Šahed prouzročila je manju štetu kada se srušila na vojne objekte odam iza ponoći, dodao je.

"Želim biti jasan: Naša zemlja ni na koji način ne sudjeluje i ne namjerava biti dio bilo kakve vojne operacije", rekao je Christodoulides.

SNIMKE KAOSA VIDEO Nakon osvete Hezbolaha za Hameneija, Izrael je 'udario' na Bejrut. Ljudi panično bježe!
VIDEO Nakon osvete Hezbolaha za Hameneija, Izrael je 'udario' na Bejrut. Ljudi panično bježe!

Nije odmah bilo jasno odakle je ispaljen Šahed iranske proizvodnje.

Dva izvora, koja su govorila pod uvjetom anonimnosti, rekla su Reutersu da su britanske baze presrele drugi dron.

Dok se baze smatraju britanskim suverenim teritorijem, sam Cipar je članica EU-a, koja sada predsjedava blokom.

Akrotiri, jugozapadno od prostranog obalnog grada Limassola, jedna je od dvije baze koje je Britanija zadržala u bivšoj koloniji od stjecanja neovisnosti 1960.

ESKALACIJA SUKOBA Iranski šef sigurnosti: Iran neće pregovarati sa SAD-om
Iranski šef sigurnosti: Iran neće pregovarati sa SAD-om

Osim vojnih objekata, u njoj se nalaze obitelji aktivnog osoblja.

Vlasti baze savjetovale su stanovnicima u blizini Akrotirija da se sklone do daljnjega nakon "sumnje na udar drona", a kasnije su dodale da će neesencijalno osoblje biti odvedeno, dok će ostali britanski objekti normalno raditi.

Akrotiri, smješten na poluotoku kvadratnog oblika na južnom vrhu Cipra, u prošlosti je korišten za vojne operacije u Iraku, Siriji i Jemenu.

U nedjelju je premijer Keir Starmer rekao da je Britanija prihvatila američki zahtjev za korištenje svojih baza za obrambene napade protiv iranskih projektila u skladištima ili lanserima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump se oglasio: Slijedi još udara. Vjerojatno ćemo imati još žrtava, ali to vam je tako
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Trump se oglasio: Slijedi još udara. Vjerojatno ćemo imati još žrtava, ali to vam je tako

Na iranskim ulicama ljudi su tugovali, ali i slavili. Proglašeno je 40 dana žalosti zbog smrti ajatolaha, a Revolucionarna garda najavila je žestok odgovor. Trump je upozorio Irance: NEMOJTE IĆI U ODMAZDU
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru
NAPAD NA BEIT SHEMESH

FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru

Najmanje devet ljudi ubijeno je u iranskom napadu na izraelski grad Beit Shemesh, objavio je BBC. Ozlijeđeno je više od 20 ljudi. "Izvlačili smo ljude iz ruševina dok su nam rakete još letjele nad glavama. Više kuća je totalno uništeno", kazao je jedan od spasioca s terena. Pojavile su se i prve fotografije s lokacije snažnog udara iranske rakete, prizori su stravični...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026