Iranski dron pogodio britansku zrakoplovnu bazu na Cipru

Dron je tijekom noći pogodio britansku zrakoplovnu bazu u Akrotiriju na Cipru, uzrokujući ograničenu štetu ali ne i žrtve, objavili su u ponedjeljak predsjednik otoka i britansko ministarstvo obrane. Prvi napad na britanski vojni objekt od raketnog napada libijskih militanata 1986., incident predstavlja značajnu eskalaciju sukoba, piše britanska agencija Reuters.

"Sve nadležne službe republike su u pripravnosti i u punoj operativnoj spremnosti", rekao je predsjednik Nikos Christodoulides u govoru.

Bespilotna letjelica tipa Šahed prouzročila je manju štetu kada se srušila na vojne objekte odam iza ponoći, dodao je.

"Želim biti jasan: Naša zemlja ni na koji način ne sudjeluje i ne namjerava biti dio bilo kakve vojne operacije", rekao je Christodoulides.

Nije odmah bilo jasno odakle je ispaljen Šahed iranske proizvodnje.

Dva izvora, koja su govorila pod uvjetom anonimnosti, rekla su Reutersu da su britanske baze presrele drugi dron.

Dok se baze smatraju britanskim suverenim teritorijem, sam Cipar je članica EU-a, koja sada predsjedava blokom.

Akrotiri, jugozapadno od prostranog obalnog grada Limassola, jedna je od dvije baze koje je Britanija zadržala u bivšoj koloniji od stjecanja neovisnosti 1960.

Osim vojnih objekata, u njoj se nalaze obitelji aktivnog osoblja.

Vlasti baze savjetovale su stanovnicima u blizini Akrotirija da se sklone do daljnjega nakon "sumnje na udar drona", a kasnije su dodale da će neesencijalno osoblje biti odvedeno, dok će ostali britanski objekti normalno raditi.

Akrotiri, smješten na poluotoku kvadratnog oblika na južnom vrhu Cipra, u prošlosti je korišten za vojne operacije u Iraku, Siriji i Jemenu.

U nedjelju je premijer Keir Starmer rekao da je Britanija prihvatila američki zahtjev za korištenje svojih baza za obrambene napade protiv iranskih projektila u skladištima ili lanserima.