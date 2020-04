Stožer se sada kompromitira samo zato jer su članovi HDZ-a

Nažalost, Hrvatska dijeli sudbinu svijeta, pad diljem svijeta je takav da nije dugo viđen. Moramo se s time nositi, Vlada je dosad jako dobro reagirala, nadamo se da će tako biti i ubuduće, komentirao je nakon sjednice Vlade u razgovoru za N1 televiziju predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković očekivani pad BDP-a za 9,4 posto.

- Odluku o datumu izbora još nismo donijeli, to će ovisiti o epidemiološkoj situaciji. Budu li brojke dobre, moguće je da će se stvoriti uvjeti da se održe početkom ljeta. Izbori će biti kad ćemo imati povoljnu epidemiološku situaciju, u ovom trenutku čini se da bi to moglo biti početkom ljeta, vjerojatno srpanj, ako se brojke promijene. to je onda pitanje.

Budući da nitko ne garantira da će stanje biti zadovoljavajuće i sljedećih tjedana, nije moguće precizirati datum.

- Da je situacija čista, sasvim sigurno ne bismo kalkulirali s datumom. No tko sad može reći da će za koji tjedan brojke i dalje biti ovako povoljne. Sigurnije je početkom ljeta nego se izložiti riziku jeseni i mogućnosti novog vala virusa i opasnosti da izbora ne bude u roku.

Jandroković je još naglasio:

- Ono što kao odgovorni poltičari želimo izbjeći, jest mogućnost da nemamo uvjeta za izbore. Mi ne znamo kakva će biti epidemiološka siutacija u rujnu. Želim da izbori budu u trenutku kada je epidemiološka situacija takva da se izbori mogu sigurno održati. Sada kada brojke pokazuju da smo u silaznoj putanji, a i nismo sigurni da će se održati drugi val, jer ako on krene, sasvim je sigurno da se izbori ne mogu održati prije ustavnog roka, a to je 12. mjesec. Možete li zamisliti situaciju da Vlada mora donijeti vrlo teške odluke, a nema snagu demokratskog legitimiteta.

- Ja samo kažem - izbori će biti tada kada ćemo imati povoljnu epidemiološku situaciju, a u ovom trenu se čini d bi to moglo biti početkom ljeta. Teško mi je trpjeti kritike od strane oporbe koja sada govori da HDZ želi lovi u mutnom. Kada smo zasjedali u INA-inoj zgradi, oporba je optuživala HDZ da želi izbjeći izbore. Sigurnije je ići na izbore početkom ljeta, nego se izložiti riziku.

Foto: POOL

Posljednjih dana sve su glasnije priče o politizaciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

- Meni je nevjerojatno ono što se sada pokušava napraviti. Ljudi koji su skoro bez greške odradili proteklih 30 dana koliko traje krize, uspjeli su naći jedan balans između zaštite zdravlja i gospodarstva. Do jučer to nije bila tema, bili su perfektni, izvrsni, najbolji, a sada ih se time što su članovi HDZ-a pokšava kompromitirati - rekao je predsjednik Sabora uz njegovo mišljenje kako Alemka Markotić nije članica stranke..

- Građani su pokazali da vjeruju stručnjacima. Sada ih politički protivnici pokušavaju diskvalificirati time što su članovi HDZ-a. Da, članovi su i izvrsni stručnjaci. Na njih se od strane oporbe i dijela medija vrši pritisak. Oni nisu ušli u Stožer jer su članovi HDZ-a.

Tema: Hrvatska