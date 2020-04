Jandroković: Izbori na ljeto, ili riskiramo da ih uopće ne bude

Ili izbori na ljeto ili riskiramo da ih uopće ne bude i da se dovedemo u nezahvalnu situaciju, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u razgovoru za RTL Danas. Izjavio je kako o uvjetima za izbore u srpnju još nisu razgovarali.

- Da bismo išli na izbore moraju biti zadovoljena dva uvjeta, moramo ih održati u ustavnom roku i epidemiološka situacija mora biti takva da se oni mogu održati na način budu demokratski i da postoje uvjeti, razumna ograničenja koja će ih učini demokratskim, legalnim i legitimnim. Ako će situacija biti takva da se mogu održati u prvoj polovici ljeta, rekao bih u srpnju, onda bi ta odluka mogla biti donesena. Ako će zaista biti točna procjena da će u jesen krenuti drugi val epidemije, a to ne govore samo hrvatski stručnjaci, tada bismo se doveli u situaciju da, ako izbore ne održimo u prvom dijelu ljeta moglo bi se dogoditi da ih uopće ne možemo održati i onda bismo u 12. mjesecu, kada je ustavni rok za novi Sabor, došli u situaciju da ovaj saziv produžuje mandat i to se čini dvotrećinskom većinom. Čini mi se da je SDP-ov plan upravo taj i o tome treba javno govoriti i reći - vjerojatno žele izbjeći izbore jer se boje rezultata i da u 12. mjesecu kao dio dvotrećinske većine postanu dio vlasti. Čini mi se da je to njih plan i zato ustrajno napadaju i agresivno žele izbjeći izbore - rekao je Jandroković te dodao kako je argument SDP-a taj da vladajućima ne odgovaraju izbori najesen jer će se tada vidjeti prave posljedice ekonomske krize.

- Ne bih se složio s tom tezom jer ako se najesen dogodi situacija da ne možemo imati izbore, još jednom ponavljam, tada ovaj Sabor produljuje mandat i u 2021., kada ćemo morati donijeti mnogo zahtjevnih i teških odluka, imat ćemo Sabor koji neće imati legitimitet jer mu je mandat duži od četiri godine. Dilema je održati izbore u uvjetima kada je epidemiološka situacija pod kontrolom ili se dovesti u situaciju da izbora uopće ne bude - objasnio je te dodao što smatra o koalicijskim partnerima.

- Što se tiče koalicijskih partnera, nismo razgovarali, ali vjerujem da svatko tko je razuman, tko želi da osim zdravlja imamo i demokratski izabran parlament, razmišlja na sličan način kao i mi Mi smo vladajuća većina i imamo odgovornost. Onaj tko je dio nje vjerujem da se neće voditi uskim stranačkim interesima, nego će se voditi javnim dobrom, a to je da održimo izbore - kaže Jandroković koji smatra kako Bandićevi saborski zastupnici nisu za to zainteresirani.

Ipak, dok se epidemiološka situacija ne smiri, o izborima se ne može govoriti, smatra Jandroković.

Iz SDP-a kažu da se izbori ne mogu održati dok se ne osiguraju mogućnost okupljanja i sloboda kretanja.

- To je rok kad će krenuti treći val mjera i pratit ćemo broj oboljelih, ako će biti na ovoj razini, onda vjerujem da postoje realni i korektni uvjeti za izbornu kampanju - smatra šef Sabora, a nije htio otkriti hoće li na listama biti i članovi Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

- Razgovarat ćemo kada za to dođe vrijeme. Sigurno da će istaknuti članovi participirati na izborima, a tko će biti na listama, vidjet ćemo - kazao je Jandroković te zaključio kako o točnom datumu izbora na kraju, iako u uskom manevarskom prostoru, odlučuje predsjednik Republike.

- To je važno naglasiti kada u pitanje dovode našu spremnost. Konačnu odluku donijet će predsjednik. Nakon raspuštanja Sabora, u roku od 30 do 60 dana moraju biti održani izbori. To je onda na predsjedniku. Još jednom, bolje izbori u uvjetima kada imamo dobro epidemiološku situaciju, nego da imamo situaciju koja nije u potpunosti legitimna i koju bih volio izbjeći jer nije ni demokratska - zaključuje.