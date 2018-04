Hrvatska ima najbolji turistički video: 'Ovo je stvar prestiža...'

Promotivni video Hrvatske turističke zajednice 'Ambasadori hrvatskog turizma' odlukom američkog stručnog i predstavničkog žirija Citizine Networksa i National Association of Broadcasters (NAB), osvojio je prestižnu nagradu 'Travel Video Awards' u kategoriji 'Best Video by a Tourism Organization', priopćio je HTZ.

Kako navode u HTZ-u, osim stručnog žirija, promotivni video prepoznat je i od strane publike koja je u online glasovanju hrvatski promotivni turistički spot proglasila najboljim turističkim promotivnim spotom za 2017. godinu.

Svečana dodjela nagrada održana je u središtu Las Vegasa, u objektu House of Blues. Nagradu je preuzeo direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

- S velikim veseljem i ponosom primili smo vijest o kandidaturi našeg promotivnog videa u kategoriji za najbolji video turističke organizacije, a osvojena nagrada za nas predstavlja ogromnu radost i satisfakciju. Ovo je potvrda da u Hrvatskoj turističkoj zajednici, zajedno s partnerima, kreiramo vrhunske promotivne sadržaje koji su međunarodno prepoznati i prihvaćeni od strane struke, ali i od strane brojnih ljubitelja putovanja diljem svijeta - izjavio je direktor Staničić, dodavši kako posebne zahvale upućuje svima koji su na bilo koji način sudjelovali u izradi promotivnog videa, te svima onima koji su svojim glasovima pridonijeli osvajanju ove vrijedne nagrade.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

- Čestitke svim finalistima i nominiranima koji su prezentirali svoje odlične projekte. Stvar je prestiža osvojiti nagradu u ovako jakoj konkurenciji - nadodao je Staničić.

Promotivni video 'Ambasadori hrvatskog turizma' snimao se na različitim prepoznatljivim lokacijama u Hrvatskoj te je u njemu sudjelovalo 10 poznatih i slavnih osoba iz svijeta sporta i umjetnosti, među kojima su Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić, Mateo Kovačić, Dejan Lovren, Dario Šarić, Marin Čilić, 2Cellos, Maksim Mrvica i Zrinka Cvitešić.

- Ova nagrada dokaz je uspješnog marketinškog pozicioniranja Hrvatske na stranim tržištima te potvrda progresivnosti u pristupu prezentiranja turističkih potencijala naše zemlje u cijelome svijetu. Izuzetno sam ponosan na svoj tim u Ministarstvu turizma koji je ovom projektu pristupio proaktivno i inovativno te zajedno s Hrvatskom turističkom zajednicom stvorio promotivni video čiju je kvalitetu prepoznala svjetska stručna javnost - izjavio je ministar turizma Gari Cappelli.