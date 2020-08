'Hrvatska je od sutra na crvenoj listi, stanje im je dramatično!'

<p>Glasnogovornik slovenske vlade za Covid-19 Jelko Kacin rekao je u srijedu da će vlada u četvrtak staviti Hrvatsku na crvenu listu, odnosno, odrediti rok za povratak njezinih državljana iz Hrvatske kako bi izbjegli obvezujuću karantenu.</p><p>Svi koji od petka nadalje budu išli u Hrvatsku na odmor čeka karantena od 14 dana nakon povratka. Oni koji su trenutno na godišnjem odmoru u Hrvatskoj, mogu se vratiti kući do kraja vikenda, bez obavezne karantene.</p><p>- Nemamo izbora nego pozvati svoje građane da se vrate, jer je u Hrvatskoj situacija vrlo zabrinjavajuća - rekao je Kacin.</p><p>Kacin je ranije za Slovensku televiziju rekao da će vrijeme koje će im dati vlada da se vrate biti do kraja ovog tjedna "a možda i nešto više", no u izjavi za Slovensku tiskovnu agenciju rekao je da se karantena uvodi od petka, javljaju <a href="https://www.sta.si/2797403/kacin-vlada-bo-jutri-hrvasko-uvrstila-na-rdeci-seznam-karantena-od-petka" target="_blank">slovenski mediji</a>.</p><p>"Broj novozaraženih u Hrvatskoj opet se jako povećao, opet se očekuju rekordne brojke", kazao je Kacin, dodavši da je hrvatskim novinarima koji su ga nedavno na Krku pitali hoće li Slovenija Hrvatsku staviti na svoju "crvenu listu" epidemiološki nesigurnih destinacija kazao da će se na tu listu "Hrvatska staviti sama" ako ne poduzme drastičnije mjere za obuzdavanje epidemije.</p>