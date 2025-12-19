Obavijesti

Hrvatska je postala odlagalište ilegalnog otpada iz Europe! Kraj Mure su bacili 55 tona azbesta

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 3 min
Zbog bacanja opasnog otpada u Međimurju uhićen je muškarac. Uklanjanje tone otpada čekaju Gospić, Gračac, Poznanovec, Benkovac i Bedekovčina. Stanovnici su nemoćni, a zdravlje im je ugroženo

Oko 55 tona azbesta. Toliko je policija pronašla u romskom naselju Lončarevo, u Općini Podturen u Međimurju. Uhitili su 30-godišnjaka, kako doznajemo, vlasnika tvrtke koja se inače bavi odlaganjem otpada, ali ne azbesta. Prema neslužbenim informacijama 24sata, azbest su skrivali u otpadu koji i inače uvoze iz Slovenije. Policija ga je prijavila za ugrožavanje okoliša otpadom, a istraga se nastavlja. Sumnjiče ga da je samo ove godine tu odložio deset tona azbestnih ploča. Nekoliko stotina metara dalje našli su i odlagalište miješanog komunalnog i građevinskog otpada. Na nasipu u blizini otpad se i spaljivao.

