Obavijesti

News

Komentari 3
AKO PROĐE, PROĐE PLUS+

Hrvatska je postala talac jedne stranke. Oporba je smokvin list.

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska je postala talac jedne stranke. Oporba je smokvin list.
Zagreb: U Saboru glasovanjem o novom ministru potvrđena većina | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska. zapravo, ima jednostranački sistem u kojemu je oporba svedena na ono što se nekad zvalo Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske (SSRNH), a njezina je funkcija - glumiti smokvin list

Admiral

O izlikama naših “žetončića”, “preletača” teško bi bilo napisati tekst od pet kartica - njihova obrazloženja predstavljaju najbjednije govorničke figure koje možete zamisliti. Bio bi to ogled o banalnosti. “Podržat ću sve što ide u korist naših građana”, rekla je Boška Ban, novi žetončić s Iblerova trga. “Podržat ću u Saboru sve ono što je dobro za građane, neovisno iz koje opcije dolazi”. ispričala se Milanka Opačić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Provjerite Eurojackpot rezultate
GLAVNI DOBITAK RASTE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najbliže glavnoj nagradi bilo je pet dobitnih listića s kombinacijom 5+1, a svaki od tih sretnih dobitnika osvojio je 348.925,10 eura.
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno
Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'
RASTU TENZIJE

Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'

Oporbeni pokret Slovačka, na čelu s bivšim premijerom Igorom Matovičem, nazvao je Fica slugom ruskog predsjednika Vladimira Putina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026