Hrvatska. zapravo, ima jednostranački sistem u kojemu je oporba svedena na ono što se nekad zvalo Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske (SSRNH), a njezina je funkcija - glumiti smokvin list
AKO PROĐE, PROĐE PLUS+
Hrvatska je postala talac jedne stranke. Oporba je smokvin list.
Čitanje članka: < 1 min
O izlikama naših “žetončića”, “preletača” teško bi bilo napisati tekst od pet kartica - njihova obrazloženja predstavljaju najbjednije govorničke figure koje možete zamisliti. Bio bi to ogled o banalnosti. “Podržat ću sve što ide u korist naših građana”, rekla je Boška Ban, novi žetončić s Iblerova trga. “Podržat ću u Saboru sve ono što je dobro za građane, neovisno iz koje opcije dolazi”. ispričala se Milanka Opačić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku