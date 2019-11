Hrvatska je prosvjedovala zbog spomenika generalu JNA

Hrvatska je u petak prosvjedovala kod srbijanskih vlasti zbog spomenika generalu bivše JNA koji je vodio napad na Vukovar 1991. i pozvala Beograd da prestane veličati zločine.

Spomen ploča Mladenu Bratiću, zapovjedniku bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi u napadu na Vukovar otkrivena je u petak u novosadskom kompleksu srbijanske vojske.

Zapovjednik Novosadskog korpusa poginuo je 2. studenog 1991. kod Borova naselja, dijelu Vukovara koji su srbijanske snage osvojile 18. studenog nakon što su u tom gradu na istoku Hrvatske ubile više od dvije tisuće ljudi.

U diplomatskoj noti veleposlanstvu Srbije u Zagrebu, Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je taj čin i pozvalo srbijanske vlasti da prestanu relativizirati i veličati zločine.

"Srbija je ponovno pozvana da se usmjeri na proces suočavanja s vlastitom prošlošću i ulogom u ratovima koje je pokrenula u devedesetim godinama prošloga stoljeća", kažu na Zrinjevcu.

Ovakve odluke i potezi srbijanskih vlasti u suprotnosti su s nastojanjima Hrvatske da, bez obzira na ne tako davnu agresiju Srbije i bivše JNA na Hrvatsku, izgrađuje dobrosusjedske odnose, stoji u priopćenju.

Odgovarajući na kritike zbog spomenika Batiću, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uzvratio je da i Hrvatska ima sporne ulice i spomenike, poput onih Mile Budaka i Mire Barešića.

"Oni su od toga napravili kao da je treći svjetski rat i da su samo oni žrtve. Pa oni imaju po cijeloj Hrvatskoj ulice Mile Budaka i spomenik Miri Barešiću", rekao je Vučić novinarima u Ženevi, prenosi Tanjug.

Budak je bio visoki dužnosnik Nezavisne države Hrvatske, saveznice nacista u Drugom svjetskom ratu, a Miro Barešić hrvatski politički emigrant koji je u Švedskoj osuđen zbog ubojstva veleposlanika tadašnje Jugoslavije.

U vojnom kompleksu Vojske Srbije (VS) u Novom Sadu u petak je, u sklopu obilježavanja dana 1. brigade Kopnene vojske VS-a, otkrivena spomen-ploča zapovjedniku Novosadskog korpusa general-majoru Mladenu Bratiću, koji je predvodio napad postrojbi bivše Jugoslavenske narodne armije (JNA) na Vukovar, te poginulim vojnicima tog korpusa.

U nazočnosti tridesetak časnika VS-a, te čelnika pokrajinske i gradske vlasti, predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović ocijenio je da se danas odaje počast uz sjećanje na "one koji su dali svoj život izvršavajući časno zadaće koju je postavilo zapovjedništvo države koju smo branili u teškim trenucima".

"Ponosan sam na činjenicu što smo smogli snage poslije gotovo 30 godina od tragičnih događaja otkriti spomen ploču", rekao je Mirović.

"Naša je dužnost da se sjećamo najhrabrijih, najboljih među nama, onih koji su časno obavljali svoje zadaće i svojim životima platili slobodu za nas i naš narod. Neka živi sjećanje na te heroje. Oni su svoje živote ugradili u temelje naše otadžbine", istaknuo je Mirović.

U spomen sobi govorio je i brigadni general Zoran Nasković i ocijenio da će ratni sukobi na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih "ostati upamćeni kao krvavi sukobi bliskih i povezanih naroda".

Uz spomen-ploču generalu Mladenu Bratiću, otkrivena je i spomen ploča poginulim vojnicima Novosadskog korpusa, a te je obilježja blagoslovio svećenik Srpske pravoslavne crkve.

Prema neslužbenim informacijama riječ je o 200 poginulih, 360 ranjenih, dok se pet vodi kao nestalo.

Ceremoniji u spomen sobi nazočilo tridesetak časnika Vojske Srbije i uzvanika, a nakon govora vijence su položili vojvođanski premijer Mirović, general Nasković te gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Reagirajući u četvrtak na najavljeno otkrivanje spomen- ploče, koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina ocijenila je to kao „ruganje žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz devedesetih godina“.

Kako se navodi u njihovu priopćenju, „Bratić je zapovijedao napadom na Vukovar i razaranjem tog grada, što je bila jedna od najsramnijih vojnih operacija u modernoj povijesti ratovanja, koja je ostavila neizbrisivu ljagu na obrazu glavnog grada Vojvodine".

"Građanska Vojvodina smatra da je ovo još jedan u nizu poteza kojim se Ministarstvo obrane i Vojska Srbije rugaju žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz devedesetih godina 20. stoljeća", te da "Vojska Srbije po drugi put ubija žrtve ratnih zločina, a članovima njihovih obitelji živote pretvara u još veći pakao", stoji u priopćenju.

Koalicija nevladinih organizacija Vojvodine podsjetila je i na jedan od grafita koji se devedesetih godina nalazio na jednoj fasadi u centru Novog Sada - "Novosadski korpuse - stidi se!".

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u petak je u Ženevi, komentirajući otkrivanje spomen ploče generalu bivše JNA Mladenu Bratiću koji je zapovijedao napadom na Vukovar, rekao da Hrvatska ima ulice nazvane po Mili Budaku, dužnosniku Nezavisne države Hrvatske, saveznice nacista u 2. svjetskom ratu.

"Pitali su me novinari iz Srbije kako nije sramota hrvatske novinare pitati me za to dok u Hrvatskoj postoje ulice Mile Budaka", rekao je Vučić.

Grad Vukovar osudio postavljanje spomen-ploče generalu JNA

Grad Vukovar u priopćenju za javnost osudio je današnje postavljanje i otkrivanje spomen-ploče u Novome Sadu generalu JNA Mladenu Bratiću, koji je kao zapovjednik Novosadskog korpusa poginuo 2. studenog 1991. u napadu na Vukovar.

U priopćenju koje je potpisao vukovarski gradonačelnik Ivan Penava ocjenjuje se kako je to vrlo jasan pokazatelj da je velikosrpska ideologija i dalje smjer politike Republike Srbije.

"Također je i ogledan primjer razloga zašto ćirilici nema mjesta u Vukovaru te očita poruka svim naivnima koji su nas sve ovo vrijeme uvjeravali da pismo nije ništa krivo", ocjenjuje Penava u priopćenju.

Osim osude postupka Vojske i Vlade RS, u priopćenju se izražava i kako se s izrazitim nestrpljenjem očekuju reakcije predsjednika saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorada Pupovca, Srpskoga narodnog vijeća i Samostalne demokratske srpske stranke da …"barem na ćirilici hrvatskoj javnosti predoče jasnu i nedvosmislenu osudu i ograđivanje od takvih postupaka jer jer sve drugo će govoriti u prilog tome da se mi cijelo vrijeme jako dobro razumijemo."

Medved: Srbija se očito još uvijek ne može suočiti sa svojom ulogom u agresiji na Hrvatsku

Ministar branitelja Tomo Medved osudio je u petak čin podizanja spomen-ploče generalu JNA Mladenu Bratiću u Novom Sadu, ustvrdivši da je to očiti primjer da Srbija još uvijek nije u stanju suočiti se sa svojom ulogom u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku.

"Apsolutna osuda. Nažalost, očiti je i to primjer da Srbija još uvijek nije u stanju suočiti se sa svojom ulogom u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku i posebno je to, nažalost, uočljivo u trenutku kada taj spomenik podiže vojska Srbije. Hrvatska osuđuje takav čin poglavito kada se događa u vrijeme ovih teških dana za hrvatski narod, u svjetlu žrtava velikosrpske agresije Vukovara i Škabrnje", komentirao je Medved novinarima uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Dodao je da je osjetljivo i za svaku osudu upravo zato što je nositelj postavljanja spomen-obilježja vojska Srbije, za ratnog zločinca koji je izravno zapovijedao u agresiji na teritoriju Hrvatske.

Nije konkretno odgovorio treba li na kongres Europske pučke stranke (EPP) spriječiti dolazak srpskog predsjednika Aleksandra Vučića s obzirom da je po srpskom Ustavu on vrhovni zapovjednih vojnih snaga.

"Trebamo osuditi i pozvati ih da se suoče sa svojom ulogom u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku, da se u konačnici urazume i shvate da to ne vodi nigdje", rekao je Medved.

Grlić Radman: Rekli smo svoje o spomen-ploči, Srbija bez odgovora

Vidjet će se, ističe, što se može napraviti u vezi postavljanja spomen-ploče, ponovivši da u svakom pogledu treba pozvati Srbiju da "prekinu s tom praksom, da smognu snage i suoče se sa svojom ulogom i da prestanu s takvim oblicima provokacije".

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman kratko je dodao da je Hrvatska poslala prosvjednu notu Srbiji i rekla svoje po pitanju postavljanja spomen-ploče, dodavši da odgovor nije dobila.