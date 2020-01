'Hrvatska je uspješna priča, nismo otišli ni u kakvu regiju'

Nakon sastanka preselili su se u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu na razgovor s novinarima. Michel je čestitao Hrvatskoj na preuzimanju predsjedanja.

- To je jako važno za vašu zemlju. Siguran sam da ćemo dobro surađivati kako bi se suočili sa izazovima pred nama, kao što su digitalna agenda, migracije, klimatske promjene - istaknuo je Michel.

Plenković je zahvalio, kako je rekao, svom prijatelju Michelu, što je posjetio Hrvatsku odmah na početku naših šest mjeseci predsjedanja Vijećem EU. Naglasio je kako su vrlo otvoreno i vrlo sadržajno razgovarali o zajedničkim prioritetima u sljedećih nekoliko mjeseci.

- Predstavili smo Michelu ključne elemente hrvatskog predsjedanja, posebno smo se dotakli nekoliko aktualnih tema, prije svega pregovora o Višegodišnjem financijskom okviru koji se u ovoj godini treba donijeti. Hrvatska će u tom pogledu, kao predsjedajuća Vijećem, pomoći Michelovim naporima i kroz konzultacije s državama članicama, ali osobito u tzv. međuinstitucionalnom dijalogu između Vijeća, Komsije i EU Parlamenta da se usvoje na vrijeme i zakonski akti - istaknuo je naglasivši kako su dogovorili vrlo tijesnu suradnju sljedećih mjeseci.

Poručio je kako želi da se u idućem proračunu uzme specifičan položaj Hrvatske kao najmlađe članice EU, koja iza sebe ima i ratno razdoblje.

Što se tiče proračuna Europske unije, financijskog okvira koji se do kraja godine mora donijeti za idućih sedam godina, Michel je istaknuo kako je to jako važno, ne samo tehničko, nego i politčko pitanje.

- U ovom procesu i Europski parlament ima važnu ulogu, a Plenković i ja morat ćemo zajedno raditi kako bi što prije ostvarili napredak - istaknuo je.

Druga tema o kojoj su razgovarali, dodao je Plenković, je završetak pravnih procedura u vezi izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU.

- Tema Brexita, barem u ovoj prvoj fazi, trebala bi biti okončana 31. siječnja. Hrvatska je spremna 28., 29. siječnja dovršiti taj posao do kraja, osigurati suglasnost Europskog parlamenta i zaključiti ovu fazu odnosa - istaknuo je premijer Plenković.

Izlazak iz Europske unije, naglasio je Michel, odluka je Ujedinjenog Kraljevstva i ta odluka se mora poštovati.

- Sporazum o izlasku je dogovoren i moramo ga implementirati. Želimo promicati europske interese i želimo da nakon svega europski građani i tvrtke osiguraju svoju konkurentnost - poručio je Michel.

Razgovarali su, naglasio je Plenković, i o održavanju sastanka na vrhu između šefova država i vlada članica EU i država jugoistoka Europe u Zagrebu početkom svibnja.

- Nama je drago da je Charles Michel prihvatio našu inicijativu i da će zajedno s nama raditi i na pripremi i na zaključcima koji bi trebali odrediti dinamiku budućih odnosa svih šest nama susjednih država prema Europskoj uniji. Hrvatska želi poslati poruku da je ovo dio Europe, pa i svijeta, o kojem imamo posebna i specifična znanja i tu činjenicu želimo iskoristiti kako bi ovakvi sastanci 20 godina nakon prvog zagrebačkog sastanka na vrhu mogli rezimirati ostvareno. Hrvatska je uspješna priča od 2000. do danas, jedini smo s jedne strane stola prešli na drugu stranu stola, nismo otišli u nikakvu regiju, nego smo osnažili svoj međunarodni položaj, osnažili i oplemenili svoj suverenitet članstvom u EU i omogućili bolji gospodarski razboj, veću solidarnost i veća ulaganja. Sličan put i u reformskom smislu, uz ispunjenje kriterija, želimo i svim državama jugoistoka Europe - poručio je Plenković.

Nada se da će se do summita u svibnju naći i rješenje za deblokiranje Sjeverne Makedonije i Albanije u pregovorima o pristupanju EU. Podsjetio je Plenković kako je u slučaju te dvije zemlje Francuska izrazila rezerve koje su bile konceptualne prirode.

- Te rezerve ticale su se metodologije proširenja. Komisija će predložiti novu metodologiju pristupanja i vidjet ćemo hoće li se svidjeti Francuskoj - istaknuo je naglasivši kako je o tome razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom te će razgovarati večeras i sutra i s predsjednicom Europske komisije, sljedeći tjedan s predsjednikom Europskog parlamenta, ali i s kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu u četvrtak.

- Makedonija je promijenila ime i Ustav i mislim da to zaslužuje otvaranje pregovora - istaknuo je.

I Michel je naglasio kako Plenković jako dobro pozna čitavu regiju i ima puno znanja i ekspertizu oko susjednih zemalja i proširenja EU.

Za Hrvatsku je posebno važno, dodao je premijer, da Vlada u idućem razdoblju osim prioriteta predsjedanja, radi i na dva naša nacionalna cilja.

- Jedan je članstvo u Schengenskom području, a drugo je postupno uvođenje eura sukladno našoj strategiji - istaknuo je.

Na pitanje novinara kako će osigurati sigurnost granica za vrijeme predsjedanja, obzirom na probleme s migranitima, Plenković je rekao kako je Hrvatska dobila zeleno svjetlo od Europske komisije za ulazak u Schengenski prostor te da su svi kriteriji detaljno provjereni.

- Dobili smo i 121 milijun u schengenskoj kuverti koje smo stavili sa strane kako bismo ojačali kapacitete i osigurali sigurnost granica. Za razliku od drugih, Hrvatska nije izabrala staviti žicu sa susjednom BiH, to je naša prijateljska susjedna zemlja. Pratit ćemo međunarodne konvencije i zakone i sve ćemo provjeriti. To smo radili i do sada - istaknuo je.

Razgovarat će s Michelom i o vanjskopolitičkim aktualnim temama, posebno o situaciji u Iranu.

Michel se jutros u Bruxellesu susreo i s iranskim predsjednikom Hassanom Rouhanijem, a na pitanje novinara osvrnuo se i na napetu situaciju između Irana i SAD-a.

- Sporazum koji imamo s Iranom, a iz kojeg je SAD izašao, nije savršen, ali je sporazum. Razgovarao sam jutros s iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem da vidim koje su mogućnosti da Europska unija pojača ulogu u toj regiji. Ne trebamo čekati dok drugi odlučuju o našim interesima, moramo prepoznati vlastite interese. Tijekom sljedećih tjedana uključit ćemo se u taj proces -odgovorio je Michel.

Kao predsjednik Europskog vijeća, naglasio je nekoliko puta, želi da EU ima jaču ulogu na međunarodnoj razini.

- Imamo 500 milijuna građana i svjetska smo sila. Trebamo se uključiti u međunarodna djelovanja, izvan Europske unije. Želim da EU bude vanjskopolitički igrač i da bude više uključena - poručio je.

Dan ranije susreo se i s novim predsjednikom Zoranom Milanovićem pa su ga novinari pitali o čemu su razgovarali.

- Razgovarali smo o općim pitanjima - vrlo kratko je rekao.