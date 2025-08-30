Hrvatska još traži svojih 1744 nestalih: 'Nađite naše najmilije'

Ujedinjeni narodi proglasili su 30. kolovoz Međunarodnim danom nestalih osoba. Na ovaj dan se barem jednom godišnje aktualizira rasvjetljavanje slučajeva nestalih osoba, ali i pošalje poruka javnosti da svi koji imaju saznanja o nestalima mogu pomoći u njihovu traženju. Sve obitelji nestalih osoba imaju pravo saznati istinu o sudbini svojih najmilijih, a društvo ima pravnu i moralnu obvezu pomoći u njihovu traganju.

Prema izvješću Ministarstva branitelja od siječnja 2024. do kolovoza 2025. godine ekshumirani su posmrtni ostaci iz sedam novih grobnica (tri masovne i četiri pojedinačne), a u kojima je identificirano 65 osoba.

Međunarodni dan nestalih i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu obilježen je jučer u Vukovaru.

- Jako puno godina je prošlo, a mnogi od nas još ne znaju za sudbine svoje djece. Nada postoji, ali teško je čekati toliko vremena. Uz to, nema niti suradnje s onima koji nešto znaju, ali neće reći ni priznati. Institucije rade i trude se, ali još nema rezultata. Želimo samo da se pronađu naši najmiliji, da ih možemo pokopati i da imamo gdje otići pomoliti se, zapaliti svijeću i isplakati se - izjavila je to jučer u Vukovaru Marija Šestan.

Članica je Udruge Vukovarske majke i 34 godine traga za istinom o svojem sinu Tomislavu koji je nestao u studenom 1991.

Dodala je i da svi oni sve ove godine žive paralelne živote, odnosno da žive u sadašnjosti, ali da su im misli stalno u 1991. godini.

- Jedino što nam preostaje su obilježavanja i sjećanja na naše najmilije kojih nema toliko puno godina. Sa svakom informacijom o novoj pronađenoj grobnici ponadamo se, ali onda i brzo razočaramo jer među pronađenima nisu naši nestali - kazala je Šestan.

Hrvatska trenutačno traga za 1744 osobe koje se vode kao nestale u Domovinskom ratu. Od toga je 332 nestalih samo na području Vukovara.

Prema podacima Međunarodne komisije za nestale, na području bivše Jugoslavije još se traga za 13.800 osoba koje su netragom nestale tijekom ratnih zbivanja 90-ih godina.

Kako bismo istaknuli važnost aktivnog traženja nestalih osoba iz Domovinskog rata, redakcija 24sata pokrenula je niz aktivnosti kako bi tragičnu sudbinu obitelji koji godinama čekaju vijesti o svojim najmilijima stavila u fokus javnosti.ž

Još 2016. godine pokrenut je projekt 24sata "Nestali u Domovinskom ratu", u kojem smo, svakoga tjedna, objavljivali velike ispovijesti nestalih. U to vrijeme Hrvatska je tragala za više od 1940 nestalih. Video serijal koji je nastajao kad i priče, iste je godine imao čak tri milijuna pregleda. Sljedeće tri godine objavili smo tri knjige s oko 150 potresnih ispovijedi i potaknuli nadležne službe na intenzivnije traženje te vratili nadu obiteljima koje su 30 godina čekale.

Problem nestalih u Domovinskom ratu predstavlja golemu prepreku u građenju suživota, oprosta, odnosa budućih generacija koje će živjeti na područjima koja su bila zahvaćena ratom. Činjenica da netko zna gdje je ubijena i gdje je pokopana makar i jedna osoba s popisa nestalih, a da o tome šuti, neshvatljiva je obiteljima koje su u stalnom iščekivanju.

U dosadašnjem rješavanju sudbine nestalih u Domovinskom ratu ključnu su ulogu imale informacije prikupljene iz svih raspoloživih izvora - od samih građana i udruga, nadležnih tijela RH pa nadalje. Tim izvorima otkriveno je nekoliko pojedinačnih, ali i većih grobnica, među kojima i najveća od njih, golemi deponij otpada nedaleko od Vukovara - Petrovačka dola.

Pretraživanje tog terena počelo je u travnju 2022. godine temeljem informacija Sigurnosno-obavještajne agencije, a nakon dvije godine pronađeni su i ekshumirani posmrtni ostaci žrtava, odnosno iskopano je oko 2000 koštanih fragmenata koje je trebalo sve pojedinačno analizirati i testirati. Do sada su te kosti otkrile 35 identificiranih osoba, među njima 19 hrvatskih branitelja i 16 civila, od toga četiri žene - svi u dobi između 22 i 68 godina. I još nisu analizirane sve kosti.

Nažalost, mnoge su obitelji upravo tu, u smeću, dočekale kraj svom 34-godišnjem iščekivanju informacije gdje su pokopana njihova djeca, roditelji, rođaci... Neki od njih su svaki dan prolazili cestom pored deponija na Petrovačkoj doli ne sluteći da ispod tona smeća leže kosti onih koje traže.

S protekom vremena je i dotok informacija o grobištima nestalih sve manji, zbog čega nadležno Ministarstvo, Uprava za zatočene i nestale, MUP, ali i mediji svakodnevno apeliraju na sve građane koji raspolažu bilo kakvim saznanjima o nestanku pojedine osobe ili o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica da anonimno prijave svoja saznanja.