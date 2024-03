Hrvatska kapelica u Betlehemu imat će 250 mjesta, očekuje se da će otvorenje biti u studenom

U blizini Betlehema, na Pastirskim poljanama, doznajemo, privode se kraju radovi na hrvatskoj kapelici posvećenoj hrvatskim svecima i blaženicima. Njena je gradnja započeta prije dvije godine, očekuje se da sve bude završeno u srpnju, dok je otvorenje zasad planirano za studeni.

Riječ je o objektu čije građevinske radove sa 450 tisuća eura financira Vlada RH, koji se nalazi u središnjem dijelu ukupno šest kapelica u gradnji - talijanske, argentinske, španjolske, kolumbijske, poljske i hrvatske, ujedno najveće.

- Sve će biti završeno, nadamo se, u srpnju, i ako se situacija u Izraelu smiri, otvorenje planiramo u studenom. Ne popravi li se situacija, tad ga odgađamo do ožujka iduće godine, kaže za 24sata fra Tomislav Glavnik, inicijator i koordinator izgradnje uz zagrebački samostan Svetog Duha franjevaca konventualaca, ujedno dugogodišnji llicencirani vodič za Svetu Zemlju, i dobar poznavatelj tamošnjih prilika.

- Nažalost, na tom lokalitetu, koji inače godišnje obiđe oko četiri milijuna hodočasnika, sad je pustoš, zadnji sam put bio prije dva tjedna. To nam je donekle i usporilo radove, ali polako ide. Ukinute su i radne dozvole za oko 60 tisuća radnika iz Palestine, koji već pet mjeseci preživljavaju od humanitarne pomoći ili od vlastitih zaliha, ako ih još imaju. Nadamo se da će se situacija smiriti, i da ćemo kapelicu uspjeti otvoriti u studenom, napominje fra Glavnik. Otkriva kako će kapelica imati 250 sjedećih mjesta, na drvenim klupama, od drva su i 2,8 metara visoke skulpture hrvatskih svetaca i blaženika. Čitav reljef je visine tri i pol, i dužine čak 50 metara.

Kapelica je sagrađena na zemljištu koje su franjevci kupili još u 19. stoljeću.

- Tamo su bile samo špilje pastira, i ideja tomislavgradskog akademskog kipara Ilije Skočibušića, koji je reljef i skulpture osmislio i sa suradnicima napravio, bila je da na poljanama, kao nekad pastiri, sad budu naši blaženici i sveci s hrvatskim narodom - novovjekovni pastiri koji idu prema svjetlu i glasu koji im govori: 'Slava Bogu na visini, a mir ljudima miljenicima Njegovim!'. Hodočasnički puk ide prema svjetlu, to je ideja vodilja umjetnika. Skulpture i reljef još trebaju biti tretirani uljem, da dobiju zaštitu i patinu, a tamo gdje nisu kipovi, stavljene će biti srebrne zvjezdice, opisuje fra Glavnik. Čitav je interijer izrađen od bosanskog javora, bračkog kamena i hrvatske hrastovine.

- Izgradnja same kapele koštala je 450 tisuća eura, što je financirala Vlada RH, dok je materijal za unutarnji prostor koštao oko 250 tisuća eura, i to su darovali dobročinitelji iz BiH, Hrvatske i ostatka svijeta. Naš je uvjet bio da umjetnici svoj rad također doniraju, tako da je sveukupna cijena gradnje i opremanja kapelica oko 700 tisuća eura, napominje fra Glavnik. Tko se želi priključiti projektu, "ugraditi" svoj doprinos u hrvatsku betlehemsku kapelu, i dalje to može učiniti preko Samostana Svetog Duha u Zagrebu, napominje.

Svece u kapelici "predvodi" Nikola Tavelić, prvi hrvatski svetac, stradao u Jeruzalemu, slijedi Marko Križevčanin pa Leopold Mandić, u drugom su planu hrvatski blaženici - pojedini kipovi u 3D-u "izlaze" iz reljefa. Uskoro stižu i vitraji, prva je misa u kapelici već bila.

- Kapelica će biti otvorena svima. Unutra će se nalaziti i digitalni panel na kojem će se moći doznati sve o određenom svecu, na mail odnosno mobitel bit će moguće prebaciti i njemu posvećenu molitvu. Dakako, bit će tu i informacije o Hrvatskoj, o krajevima iz kojih naši sveci potiču, i sve to na sedam jezika, pojašnjava fra Glavnik. Veseli ga, kaže, što su se i ostale države koje ovdje grade kapelice zainteresirale za rad hrvatskih umjetnika koje će, moguće, angažirati.