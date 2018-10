Ima toga i kod nas: Šef svima digao plaće za čak 1000 kuna

- Bez zadovoljnog radnika nema ni uspješne kompanije, poručio je to predsjednik Uprave Podravke Marin Pucar nakon završetka pregovora sa sindikatima o Kolektivnom ugovoru, u sklopu kojeg je radnicima značajno poboljšani materijalni status.

Naime, radnici s najnižim plaćama dobit će 1000 kuna povišice neto, fiksni dodatak s dosadašnji 400 skočit će na 470 kuna neto, isplaćivat će se naknada troškova mjesnog prijevoza u iznosu od 170 kuna neto, a poslodavac će godišnje za svakog radnika uplaćivati svojevrsnu štednju od 1000 kuna u treći mirovinski stup, proporcionalno broju mjeseci koje radnik provede u radnom odnosu.

Povećat će se i iznosi jubilarnih nagrada te novčana pomoć u slučaju smrti člana uže obitelji s dosadašnjih 2500 na 3000 kuna neto. Dogovoreno je i povećanje jednokratnog dodatka na plaću prigodom Uskrsa za 50 posto, s dosadašnjih 400 na 600 kuna neto.

Komentirajući dogovoreno, Marin Pucar je kazao kako su lojalnost i povezanost između Podravkinih zaposlenika, bez obzira na radno mjesto i cjelinu u kojoj se nalazili, i Uprave oduvijek bili mnogo jači i čvršći nego što je to u ostalim tvrtkama i kompanijama.

Dogovorene izmjene i dopune samo su početak puta kojim ćemo nastaviti u daljnjim razdobljima, a sve s ciljem povećanja socijalne odgovornosti i tržišne orijentiranosti te poboljšanja kompanijske klime - rekao je Marin Pucar, predsjednik Uprave Podravke, prilikom predstavljanja dogovorenih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, javlja Glas Slavonije.

Ispred pregovaračkog tima sindikata, kao voditeljica, Ksenija Horvat zaključila je kako imaju razloga biti zadovoljni.

- Uspjeli smo napraviti veliki iskorak. Uprava je otpočetka pokazala da želi kvalitetnije okruženje za Podravkine radnike i povećanje koje je dogovoreno znači prosječno povećanje plaće od 330 kuna neto, no za najniže plaće ono znači povećanje u neto iznosu od oko 1000 kuna, a što je već u primjeni od 1. listopada ove godine. Do danas nikad nije bilo ovako velikog povećanja neto plaće odjednom za radnike, kao što će biti ovim dogovorenim paketom mjera izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, i to nas dodatno veseli. Vjerujemo kako će ovim unaprjeđenjem položaja i prava naših radnika Grupa Podravka postati još poželjniji poslodavac - kazala je Ksenija Horvat. Zdenka Rupčić