Hrvatska kupuje 12 aviona koji će koštati 500 milijuna dolara?

Vijeće za obranu preporučilo je u utorak Vladi donošenje odluke o sklapanju ugovora o nabavci borbenih aviona. Navodno su, kako neslužbeno doznajemo, preporučili da se potpiše ugovor s Izraelom, od kojeg će se naručiti rabljene borbene avione F-16 C/D Barak. Avioni stari 25 godina koštat će oko 500 milijuna dolara, a Hrvatska će ih kupiti 12. U ponudu ulaze avioni s naoružanjem, dva simulatora, borbena obuka pilota te garancija da iza cijelog posla stoji upravo država, odnosno Izrael. Najveći konkurent ovoj ponudi bila je švedska tvrtka SAAB, koja je ponudila nove avione za 700 milijuna eura, no u cijenu nije uključeno naoružanje. Drugi minus ponudi je što ponudu daje tvrtka, a ne država. Nakon preporuke Vijeća, Vlada mora donijeti službenu odluku i potpisati ugovor s ponuditeljem. Dva aviona se očekuju do 2020. godine, a ostalih deset do 2022. godine.

Predsjednica Grabar Kitarović komentirala je u utorak u Karlovcu kupnju borbenih aviona.

- Veliko je pitanje razlika između generacija. Mi trenutačno imamo avione 2. generacije, a drugi imaju zrakoplove 4. generacije. Ja bih rado da možemo kupiti nove zrakoplove, ali ne možete potrošiti novac koji treba za obrazovanje... I ja bih si rado priuštila novi Mercedes, ali onda neću imati za hranu - kazala je predsjednica.

Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak također je komentirao rabljene izraelske avione te kazao kako su izrabljeni.

- Mislim da neće biti problem ni u pilotskom ni u tehničkom sastavu. Ako usporedimo F16 i Gripen, moramo znati da F16 traži puno više ljudi za održavanje. Ne favoriziram nijedan zrakoplov i nemam nikakav interes, ali želim upozoriti kako se naši piloti na izraelskim F16 zasigurno neće naletjeti. Najveća mana F16 Barack zrakoplova je što su njime letjeli Izraelci koji su najbolji piloti na svijetu i najbolje ga koriste. Oni su ga izraubali. Kad je zrakoplov proizveden 80-ih, proizvođač je jasno naveo kako je njegov životni vijek 30 godina i 8.000 sati. Ti zrakoplovi su već toliko naletjeli - rekao je Selak.