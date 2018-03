Hoće li hrvatskim nebom letjeti borbeni avioni stari 25 godina?

Vijeće za obranu preporučit će Vladi u utorak donošenje odluke o sklapanju ugovora o nabavci borbenih aviona. Navodno će Vijeće preporučiti da se potpiše ugovor s Izraelom od kojeg će se naručiti 12 rabljenih borbenih aviona F-16 Barak. Riječ je o avionima starima 25 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Osim cijene koju je politički vrh ocijenio prihvatljivom, pogodna je i strateška suradnja. Za oko 500 milijuna dolara Hrvatskoj se nudi 12 aviona s naoružanjem, dva simulatora, borbena obuka pilota te garancija da iza cijelog posla stoji upravo država, odnosno Izrael.

Podsjetimo, najveći konkurent ovoj ponudi je švedska tvrtka SAAB koja je ponudila nove avione za 700 milijuna eura, no u cijenu nije uključeno naoružanje. Drugi minus ponudi je što ponudu daje tvrtka, a ne država.

Da je ponuda za avione F-16 najbolja već su procijenili u Uredu predsjednice, a isti stav zastupa i ministar Krstičević. Uz izraelsku i švedsku došle su još dvije ponude, američka i grčka.

Nakon što Vijeće u utorak da svoj prijedlog Vladi, ona mora donijeti službenu odluku i potpisati ugovor s ponuditeljem. Iako se ne može predvidjeti kada će se to dogoditi, Ratno zrakoplovstvo bi trebalo krenuti s nabavom što prije. Ministar Krstičević izjavio je kako očekuje dva nova aviona do 2020. godine, a drugih 10 do 2022. godine.