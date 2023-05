Lada Zibar o skandalu u sisačkoj bolnici: Žao mi je, to nije etički prihvatljivo. Tražimo očitovanje

O svemu se oglasila i Lada Zibar, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore (HLK).

- Žao mi je zbog svega što se dogodilo u sisačkoj bolnici zbog tog događaja. Nama kao liječnicima i Hrvatskoj liječničkoj komori i s aspekta medicinske etike neprihvatljivo to što se dogodilo. Odnosno nije nam prihvatljivo da dva pacijenta/pacijentice stavili na isti ležaj. Već smo zatražili očitovanje sisačke bolnice, odnosno ravnatelja vezano za taj događaj - kazala je Lada Zibar, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore (HLK) te dodala da je Komora nadležna za postupanje vezano za liječnike koji su članovi Hrvatske liječničke komore.

- Komora je nadležna postupati samo u odnosu na liječnike koji su članovi Hrvatske liječničke komore tako da se čuva ugled i dostojanstvo liječnika, odnosno našeg postupanja. Dakle, ne možemo postupati u odnosu na cijeli sustav. Izvješće još nisam vidjela, osim onog koje je objavljeno u medijima. Mi ćemo postupati na ono što možemo - dodaje.

Kazala je kako postoje sankcije o kojim odlučuje časni sud.

- Kazne mogu biti od opomene pa do oduzimanja licence, ali to mora biti disciplinski postupak pred časnim sudom - komentirala je te dodala da je i u prošlosti bilo kazni, no "vrlo rijetko".

Oglasilo se i Ministarstvo: 'Podignut je optužni prijedlog'

"Podignut je optužni prijedlog prema Prekršajnom sudu u Sisku protiv odgovorne osobe Opće bolnice Sisak i spomenute zdravstvene ustanove zbog kršenja Zakona o zaštiti prava pacijenata", priopćilo je Ministarstvo zdravstva.

Zdravstvena inspekcija obavila je izvide u sisačkoj bolnici i Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, a o nalazima je obaviješteno i bolničko Upravno vijeće koje će poduzeti eventualne mjere sukladno svojim ovlastima

Ravnatelj Tomislav Dujmenović u međuvremenu je razriješio dužnosti voditelja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP), a predložena je i mjere za medicinsku sestru koja je na trijaži, unatoč dostupnosti kapaciteta, smjestila obje pacijentice na isti ležaj.

O inspekcijskom nalazu obaviještena je Hrvatska liječnička komora, odnosno njezina povjerenstva za stručna pitanja te za etiku i deontologiju, zbog nepravodobnog poduzimanja mjera s ciljem preveniranja navedenog događaja.

Nalaz je poslan i Hrvatskoj komori medicinskih sestara, odnosno njezinom Povjerenstvu za etiku, zbog neadekvatnog postupanja medicinske sestre u zbrinjavanju pacijentica.

Obaviješteno je i Državno odvjetništvo zbog sumnje u neovlašteno slikanje (članak 144. Kaznenog zakona) te Agencija za zaštitu osobnih podataka zbog povrede GDPR-a pacijentica, kažu u Ministarstvu zdravstva.

