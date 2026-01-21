Obavijesti

KOVAČIĆ PRED ČASNIM SUDOM

Hrvatska liječnička komora pokreće disciplinski postupak protiv ravnateljice OB Karlovac

Piše Martina Pauček Šljivak,
Hrvatska liječnička komora pokreće disciplinski postupak protiv ravnateljice OB Karlovac
U posljednje dvije godine bolnicu je napustilo više od 20 liječnika specijalista, a trend odlazaka se nastavlja. Devetero liječnika prijavilo je ravnateljicu bolničkom povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika zbog zlostavljanja na radnom mjestu.

Povjerenstvo Hrvatske liječničke komore (HLK) za medicinsku etiku i deontologiju pokreće disciplinski postupak u dva odvojena slučaja protiv ravnateljice Opće bolnice Karlovac, liječnice Ivane Kovačić. Zahtjeve su podnijeli liječnici specijalisti zaposleni u toj bolnici, optužujući ravnateljicu za neetično i nekolegijalno postupanje, objavila je Hrvatska udruga bolničkih liječnika HUBOL.

Povjerenstvo HLK-a zaključilo je da postoji osnovana sumnja kako je ravnateljica povrijedila Kodeks medicinske etike i deontologije, i to članak 1. stavak 5. te članak 9. stavke 1. i 13. Navedene odredbe obvezuju liječnike na očuvanje ugleda i dostojanstva liječničke profesije, kao i na častan, korektan i kolegijalan odnos prema drugim liječnicima. Disciplinski postupak u ovim slučajevima provodit će Časni sud Hrvatske liječničke komore.

Ozbiljni problemi u OB Karlovac

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) podsjeća da je upravo slučaj mobinga i prisile prema liječnicima tijekom 2025. godine razotkrio ozbiljne probleme u upravljanju Općom bolnicom Karlovac. Tek nakon što je HUBOL u srpnju prošle godine javno upozorio na situaciju i zatražio izvanredni nadzor Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, Upravno vijeće bolnice poduzelo je mjere te riješilo probleme povreda radnog prava nastale odlukama ravnateljice Kovačić.

HUBOL: 'Karlovačka bolnica je ostala bez čak 20 specijalista', Ravnateljica: Nemam komentar

Prema navodima HUBOL-a, stanje u Karlovačkoj bolnici i dalje je zabrinjavajuće. U posljednje dvije godine bolnicu je napustilo više od 20 liječnika specijalista, a trend odlazaka se nastavlja. Devetero liječnika prijavilo je ravnateljicu bolničkom povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika zbog zlostavljanja na radnom mjestu. Četvero liječnika podnijelo je prijavu Časnom sudu HLK-a zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije, dok je dvoje liječnika, zbog mobinga, bilo prisiljeno potražiti sudsku zaštitu.

Iz HUBOL-a upozoravaju kako izostanak povjerenja, degradacija liječničke profesije te ozbiljno narušeni međuljudski odnosi imaju izravan negativan utjecaj na kvalitetu zdravstvene zaštite koju bolnica pruža pacijentima.

Udruga smatra da je pokretanje disciplinskog postupka protiv ravnateljice Opće bolnice Karlovac važan korak u zaštiti dostojanstva liječničke profesije, ali i u rasvjetljavanju profesionalne i etičke odgovornosti upravljanja tom zdravstvenom ustanovom.

