Hrvatska među najgorima: U škole će ipak morati s maskom?

Župan Zlatko Komadina i pročelnica Edita Stilin objavili su da su u svim školama kojima je njihova županija osnivač sat trajati 40 minuta, nastava neće svim razredima počinjati istovremeno, bit će više blok-satova, čak i trosatova...

<p>Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da bi i djeca starija od 11 morala nositi masku. Primorsko-goranska županija već nabavlja 22.000 maski za učenike osnovnih škola i vizire za srednjoškolce.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Djeca moraju nositi maske</strong></p><p>I dok se Hrvatska, po broju novozaraženih na 100.000 stanovnika u zadnjih 14 dana, smjestila među najgore u EU, uz Španjolsku i Francusku, Luksemburg i Belgiju, Rumunjsku i Maltu, roditelji školske djece i dalje iščekuju odluku o tome kako će i hoće li ona uopće ići u klupe. </p><p>Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i UN-ov dječji fond (UNICEF) objavili su da bi djeca starija od 11 godina trebala nositi maske. Iako su do sada stručnjaci obiju organizacija naglašavali da mlađa djeca ne bi trebala nositi maske, sada kažu da bi se i to trebalo revidirati na područjima gdje dolazi do intenzivnog prijenosa virusa. </p><p>U Njemačkoj su djeca već krenula s maskama u škole, a neke županije su također spremne na tu mjeru, barem za učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce. Primorsko-goranska županija nije čekala Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje očito oklijeva oko donošenja mjera i preporuka za početak nastave godine (najavili su ih za ponedjeljak), već su razradili vlastite mjere. </p><p>Župan<strong> Zlatko Komadina</strong> i pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje <strong>Edita Stilin</strong> objavili su da su u svim školama kojima je njihova županija osnivač sat trajati 40 minuta, nastava neće svim razredima počinjati istovremeno, bit će više blok-satova, čak i trosatova, a na tjelesnom neće biti kontaktnih sportova. Županija je odlučila za sve učenike osnovnih škola nabaviti platnene maske, a za srednjoškolce vizire. Ta županija nabavlja ukupno 22.000 platnenih maski, sapune, dezinfekcijska sredstva i toplomjere. Nastavnicima se sugerira da se što manje okupljaju u zbornicama, a upitno je i kako će se organizirati prehrana u blagovaonicama.</p>