'Hrvatska mora biti vraćena narodu, narod se mora slušati'

Ja se prije svega u štrajk ne bi uvalio, bez obzira što to nije u ingerenciji predsjednika države, ali s obzirom da tražim veće ovlasti i imam svoj stav, ne derući se i ne lupajući šakom o stol i namještaj, do ovoga svega nije trabalo doći, rekao je predsjednički kandidat Miroslav Škoro u srijedu u Karlovcu, odgovarajući na pitanje novinara kako bi on riješio problem sa situacijom oko štrajka, te dodao:

- Nije tu pitanje novaca, generalno u Hrvatskoj koju stoljećima pljačkaju nije pitanje novaca, pitanje je ponosa, pitanje je dostojanstva, pitanje je svega onoga što se ne može riješiti preko noći jer se nagomilalo desetljećima. Svatko onaj tko misli da ima čarobni štapić, bio on i diplomat s višegodišnjim iskustvom se vara, ne može se ništa čarobnim štapićem, može se sve riješiti razgovorom, ali kontinuiranim i tretirati drugu stranu kao partnera, a ne kao ovcu za deranje. I imati Vladu u koju možeš vjerovati. Kakva je ova Vlada koju podržava parlament koji je nastao jednom gadnom političkom trgovinom, ja smatram da ona nema nikakve vjerodostojnosti.. Njezin jedini cilj je da sada predsjedamo Europskom unijom, da glavni bude naš premijer Plenković, ima on svog kandidata za predsjednika to je gđa. Grabar Kitarović i da oni izdrže do kraja mandata, a što će biti s narodom to apsolutno nije bitno. Oni kažu da treba sačuvati kontinuitet. Kontinuitet je da se narod raseljava i da više ne žele živjeti u ovakvoj zemlji. Ja želim promjenu i to je osnova mog programa - rekao je Škoro.

- Postoji aktualna predsjednica ili gospođa, bivši premijer ili gospodin, i postojimo mi svi drugi koji nismo bitni s time da sam ja pjevač. Osnovna stvar koja se događala u zadnjih par mjeseci je da probamo razbiti predrasudu o tome je li pjevač uopće čovjek koji može ne daj Bože pretendirati na neku važnu funkciju, jer oni su završili sve neke važne škole, a pjevač je samo doktorirao ekonomiju. Dakle, ne možeš ti s doktoratom ekonomije ako si pjevač biti tu ozbiljan pretedent na funkciju ne daj Bože još i predsjednika države. Dakle ocijenjujem je vrlo poštenom pretkampanjom u kojoj smo gradili infrastrukturu i slali poruke. S njihovih strana su dolazile tako nekakve nebulozne, čak i ispod pojasa, glupe izjave, uvredljive, na koje čak više puta nisam reagirao niti hoću - rekao je Škoro, dok je za ankete rekao da su manipulacija javnosti.

Dodao je i da će kao predsjednik povećati ovlasti predsjednika kako bi imao bolju kontrolu nad izvršnom vlasti, a prvo što će napraviti, raspisati će referendum o ovršnom zakonu jer je sadašnji loš. Dodao je da je i sam dva puta zaboravio platiti račune i suočio se sa tim problemom, ali ne na način kako se to radilo do sada, da o tome odlučuje pojedinac.

- Kad ja osvojim vlast baš me zanima tko će se usuditi suprostviti tome, da ospore taj referendum. Narod se mora slušati, Hrvatska mora biti vraćena narodu, to je članak 1. Ustava. To nije nikakva floskula. Ja ovo ne radim zbog toga da bi bio na nekoj funkciji, ja radim to zbog toga što volim svoj narod, ja radim to zbog toga što volim svoju zemlju i jesam tu gdje jesam zbog toga što mi je narod do sada ukazivao povjerenje, pa kao tom nekakvom eto skladatelju i pjevaču, moje je da ja vratim narodu, ja imam dovoljno - rekao je Škoro, te odgovorio da sam plaća kampanju i potrošiti će koliko bude mogao. Škoro je nastavio druženje sa građanima kod štanda za prikupljanje potpisa podrške za kandidaturu na Šetalištu dr. Franje Tuđmana.

