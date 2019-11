Kolinda i Škoro pjevaju, Zoran šeta, a Kolakušić želi uhićenja

Kolinda Grabar Kitarović zapjevala je Milanu Bandiću na rođendanskoj proslavi (“jedna duša a nas dvoje”) a darovala mu je i tortu sa grbom Predsjednika Republike, na kojoj su njih dvoje, nasmiješeni i vedri kao golubovi na goblenu...

Dvorana u kojoj je Bandić slavio u tom je trenutku eksplodirala od sreće.

U kraćem govoru predsjednica je odgovorila na pitanje koje je Milan Bandić postavio Vidoju Bulumu, osjeća li ovu zemlju. “Ja ne znam što je to u mojom genima da je meni ova zemlja toliko bliska... Volim zapjevati s vama, neki mi to zamjeraju, ali to je upravo ono što svijet cijeni”, rekla je šefica države i dodala da pjesma ‘rane i dušu liječi’.

Kritičari su se zapitali može li se najavljivati borba protiv korupcije, a istovremeno ići na tulume sa Bandićem i Mamićem. Ipak, Predsjednica je ovih dana snažno i duhovito poentirala na Davoru Bernardiću, objasnivši mu da tijelo čije on hitno sazivanje traži - uopće ne postoji. “Bernardiću poručujem da prije svega nauči da ne postoji Vijeće za obranu i nacionalnu sigurnost, već Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu” rekla je Kolinda, koja je uvjerena da će pobijediti zato što su porasle plaće, ojačalo nam je gospodarstvo a i izvela nas je iz regiona i odvela u Tri mora.

Mislav Kolakušić najavljuje masovna uhićenja, kakva nismo vidjeli od početka 70-ih. „Ako se želite boriti protiv korupcije, to znači da će tisuće ljudi završiti u zatvoru”, rekao je Kolakušić, pojašnjavajući kako je bez velikog vala otkaza u javnim službama nemoguće doći do malog ali efikasnog državnog aparata. Predsjednik države imao bi dva umjesto deset savjetnika, a plaća mu ne bi bila 25 nego 70 tisuća kuna.

Miroslav Škoro obećava referendum o ovrhama, ali ne objašnjava kakvo bi pitanje na njemu postavio: Na referendumima, naime, pitanja trebaju biti takva da se, načelno govoreći, može odgovoriti sa “da” ili “ne”. “Jeste li za ukidanje ovrha?”

Zoran Milanović obećava sebe, karakter, nošenje srca na dlanu i prijateljstvo s vladom. Može mu se vjerovati jer se ni na zahtjevnijem radnom mjestu, kao premijer, nije ubio od posla a na Pantovčaku bi zacijelo bio još ležerniji. Milanoviću skloni građani smatraju da bi mu uz tolike gafove rivala najpametnije bilo šutjeti, osim ako nije riječ o debati. Na prošlim izborima već se, usred Josipovićeve kampanje, sklonio na skijanje kako mu kandidat ne bi stradao od prijateljske vatre.

Uz ove favorite, u finale pokušava ući i Dalija Orešković, koja napada Kolindu (s kojim pravom Bandiću nosi torte sa državnim insignijama). Dejan Kovač pokušava zagovarati liberalnu, racionalnu rekonstrukciju države a Dario Juričan nudi korupciju svima, a ne samo njima.

