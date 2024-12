Hrvatska na -4. U subotu moguć i snijeg. Upalili su i žuti alarm!

Petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu donijeti dosta oblaka, a ujutro ponegdje i maglu uz mjestimično sunce. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do -1 °C, a najviša poslijepodnevna uglavnom 4 ili 5 °C, izvijestili su meteorolozi HRT-a.

- Podjednaka ili malo niža u također djelomice sunčanoj središnjoj Hrvatskoj, gdje će - zbog manje oblaka - noć i jutro biti hladni, uz mjestimičnu maglu, mraz i poledicu, te najčešću najnižu temperaturu zraka od -5 do -2 °C, pri tlu i nižu - naveli su za središnju Hrvatsku.

Deblji minus očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj uz češću i jaču poledicu, koja je moguća i u unutrašnjosti Istre.

- Na Jadranu će prijepodne biti Sunce, uz samo lokalno jaku buru, najniža temperatura zraka biti od 1 gdjegod uz obalu do 6 °C na udaljenijim otocima. Poslijepodne najviša d 9 do 12 °C, u gorju od 0 do 3 °C, uz jačanje juga, te sve više oblaka, prema kraju dana i sve češću kišu, u gorju i snijeg - navode.

- Južnije do kasne večeri suho, prijepodne i sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije uz mjestimičnu jutarnju maglu, na srednjem Jadranu slabu do umjerenu buru, koju će tijekom sve oblačnijeg poslijepodneva zamjenjivati jugo, koje će jačati. Temperatura zraka ujutro -3 do 0 °C, uz more od 3 do 7 °C, a poslijepodne od 10 do 15 °C.

I na jugu Hrvatske temperatura zraka oko prosječne za doba godine, dnevna i malo viša, uz prevladavajuću prijepodnevnu vedrinu i slabu do umjerenu buru, te poslijepodnevno naoblačenje i jugo, ali do večeri još slabo pa će more biti većinom mirno i malo valovito.

Hrvatska sutra

U unutrašnjosti pretežno oblačno, većinom u prvom dijelu dana uz uglavnom slabu oborinu na granici kiše i snijega koja će se ujutro ponegdje smrzavati na hladnom tlu. Na Jadranu promjenjivo s pljuskovima koji osobito u Dalmaciji mogu biti uz grmljavinu lokalno izraženiji, prognoza je DHMZ-a za subotu.

- Na kopnu vjetar slab, na moru će umjereno i jako jugo najprije na sjevernom dijelu okrenuti na sjeverni vjetar i ponegdje buru. Najniža temperatura od -5 do -1, na Jadranu uglavnom od 5 do 10 °C. Najviša dnevna oko 2 na kopnu, a na obali, otocima, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 10 do 14 °C - piše DHMZ.