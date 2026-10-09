Hrvatska ne odustaje od broda Jadran: 'Moraju nam ga vratiti'

Hrvatska ne odustaje od potraživanja povrata školskog broda Jadran od Crne Gore dok istovremeno podupire put te zemlje prema članstvu u Europskoj uniji, potvrdilo je u petak ministarstvo vanjskih i europskih poslova nakon bilateralnog sastanka.

U hrvatskom je ministarstvu održan prvi susret povjerenstava osnovanih s obiju strana, koje predvode hrvatski i crnogorski šefovi diplomacija Gordan Grlić Radman i Dragan Krapović, o pitanju povrata školskog broda Jadran te ostalim otvorenim pitanjima sukcesije vojne imovine.

Krapović je nekoliko dana uoči sastanka poručio je da je njegovo uvjerenje da Crna Gora u svom posjedu drži brod Jadran “legalno i legitimno”, zbog čega je Hrvatska istaknula da “ostaje pri svojem stajalištu o vlasništvu nad brodom”.

Jadran je povijesni hrvatski jedrenjak sa Splitom kao matičnom i glavnom lukom, koji se u trenutku raspada Jugoslavije zatekao na redovitom remontu u luci u Tivtu i nikad nije vraćen.

“Republika Hrvatska očekuje rješavanje ovog dugogodišnjeg otvorenog pitanja, kao i ostalih pitanja sukcesije vojne imovine”, priopćio je MVEP.

Naime, Grlić Radman nedavno je iznio podatak o 2,7 milijardi dolara kao ukupnoj vrijednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji nakon raspada SFRJ, a čiji je školski brod Jadran samo dio.

"Riječ je o procjenama koje su stručnjaci radili na temelju dokumentacije o vojnoj imovini bivše države, uključujući plovila koja su otuđena iz Hrvatske”, pojasnio je jučer diplomatski izvor, dodajući da ne znači da je isporučen i zahtjev u tom iznosu niti da je Hrvatska svom južnom susjedu iznosi nova potraživanja.

Osim broda, među otvorenim pitanjima između dviju jadranskih zemalja jest i odšteta hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinj te povrat imovine hrvatskim državljanima u Crnoj Gori.

“Daljnje konzultacije i razmatranje predstavljene dokumentacije trebaju pridonijeti pronalaženju konačnog rješenja, u duhu dobrosusjedskih odnosa”, dodaje MVEP nakon sastanka, ističući da nastavlja snažno podupirati europski put Crne Gore.

Hrvatska diplomacije očekuje da se otvorena pitanja rješavaju "u skladu s preuzetim obvezama i europskim vrijednostima”, zaključuje MVEP.

Nije poznato kada će se održati drugi sastanak, no očekuje se da će se nastaviti u Crnoj Gori.