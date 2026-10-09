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Hrvatska ne odustaje od broda Jadran: 'Moraju nam ga vratiti'

Piše HINA,
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Hrvatska ne odustaje od broda Jadran: 'Moraju nam ga vratiti'
Foto: MC3 Matthew D. Leistikow
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U hrvatskom je ministarstvu održan prvi susret povjerenstava osnovanih s obiju strana, koje predvode hrvatski i crnogorski šefovi diplomacija Gordan Grlić Radman i Dragan Krapović, o pitanju povrata školskog broda Jadran te ostalim otvorenim pitanjima sukcesije vojne imovine.

Hrvatska ne odustaje od potraživanja povrata školskog broda Jadran od Crne Gore dok istovremeno podupire put te zemlje prema članstvu u Europskoj uniji, potvrdilo je u petak ministarstvo vanjskih i europskih poslova nakon bilateralnog sastanka. 

U hrvatskom je ministarstvu održan prvi susret povjerenstava osnovanih s obiju strana, koje predvode hrvatski i crnogorski šefovi diplomacija Gordan Grlić Radman i Dragan Krapović, o pitanju povrata školskog broda Jadran te ostalim otvorenim pitanjima sukcesije vojne imovine.

Krapović je nekoliko dana uoči sastanka poručio je da je njegovo uvjerenje da Crna Gora u svom posjedu drži brod Jadran “legalno i legitimno”, zbog čega je Hrvatska istaknula da “ostaje pri svojem stajalištu o vlasništvu nad brodom”. 

Jadran je povijesni hrvatski jedrenjak sa Splitom kao matičnom i glavnom lukom, koji se u trenutku raspada Jugoslavije zatekao na redovitom remontu u luci u Tivtu i nikad nije vraćen.

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“Republika Hrvatska očekuje rješavanje ovog dugogodišnjeg otvorenog pitanja, kao i ostalih pitanja sukcesije vojne imovine”, priopćio je MVEP. 

Naime, Grlić Radman nedavno je iznio podatak o 2,7 milijardi dolara kao ukupnoj vrijednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji nakon raspada SFRJ, a čiji je školski brod Jadran samo dio. 

"Riječ je o procjenama koje su stručnjaci radili na temelju dokumentacije o vojnoj imovini bivše države, uključujući plovila koja su otuđena iz Hrvatske”, pojasnio je jučer diplomatski izvor, dodajući da ne znači da je isporučen i zahtjev u tom iznosu niti da je Hrvatska svom južnom susjedu iznosi nova potraživanja. 

Osim broda, među otvorenim pitanjima između dviju jadranskih zemalja jest i odšteta hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinj te povrat imovine hrvatskim državljanima u Crnoj Gori.

“Daljnje konzultacije i razmatranje predstavljene dokumentacije trebaju pridonijeti pronalaženju konačnog rješenja, u duhu dobrosusjedskih odnosa”, dodaje MVEP nakon sastanka, ističući da nastavlja snažno podupirati europski put Crne Gore. 

Hrvatska diplomacije očekuje da se otvorena pitanja rješavaju "u skladu s preuzetim obvezama i europskim vrijednostima”, zaključuje MVEP. 

Nije poznato kada će se održati drugi sastanak, no očekuje se da će se nastaviti u Crnoj Gori.

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