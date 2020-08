Hrvatska nije naručila cjepivo: 'Ispitivanja su bila jako kratka'

I dok je većina svjetskih znanstvenika sve ovo vrijeme bila suglasna u tome da prije proljeća ili ljeta sljedeće godine ne možemo očekivati zaštitu od Covid-19, Rusi su odjednom objavili kako je za njih stvar gotova

Imamo gotovo, učinkovito i sigurno cjepivo koje doživotno štiti od korona virusa - kao bomba je u cijelom svijetu odjeknula trijumfalna objava ruskog predsjednika Vladimira Putina.

I dok je većina svjetskih znanstvenika sve ovo vrijeme bila suglasna u tome da prije proljeća ili ljeta sljedeće godine ne možemo očekivati zaštitu od Covid-19, Rusi su odjednom objavili kako je za njih stvar gotova, odrađena. Naravno, otvorila su se mnoga pitanja - je li ruska velesila doista pretekla ostatak kugle zemaljske ili Putin igra neku političku igru.

Cjepivo je razvijeno u moskovskom Institutu Gamaleja i nazvano je "Sputnik-V". Dobilo je odobrenje ruskog ministarstva zdravstva te se bazira na adenovirusu i mrtvim česticama Covida-19 koje se ne mogu multiplicirati. Zbog toga, tvrde Rusi, ovo cjepivo pruža doživotnu zaštitu od korona virusa. Ujedno kažu da je posve učinkovito i sigurno, što je pokazala treća faza kliničkog ispitivanja provedena na više tisuća ljudi.</p><p>- Jedna od mojih kćeri dobila je cjepivo. Bila je dio testiranja. Nakon cijepljenja imala je temperaturu 38, ali dan kasnije 37 i to je bilo to - dodao je Putin.</p><p>Masovna proizvodnja počinje već u rujnu, najavljuju Rusi, dodajući kako bi ostatak svijeta na rusko otkriće mogao računati već u siječnju 2021. Tvrde da ga je naručilo već 20 zemalja, ali među njima - kako doznajemo - nije Hrvatska. Cjepivo je zasad testirano na svega 67 osoba. Naručit ćemo kad i ako se pokaže da je cjepivo uistinu djelotvorno.</p><p>Više mi se ovo čini kao medijsko-politički spin nego kao konkretna najava cjepiva koje je djelotvorno i nije štetno, kaže nam naš znanstvenik<strong> prof. dr. Ivan Đikić</strong> komentirajući objavu Vladimira Putina da Rusija ima gotovo cjepivo za Covid-19, koje u rujnu kreće u masovnu proizvodnju.</p><p>Prof. dr. Đikić također ističe da mu Putinova objava djeluje kao spin u natjecanju među zemljama tko će prije pronaći cjepivo i ona je, smatra, u ovoj krizi posve nepotrebna jer stvara opasne rasprave, destruktivne za ljude koji intenzivno rade na otkriću cjepiva.</p><p>- Sve dok znanstvenici ne budu imali konkretne podatke o kompletnom kliničkom ispitivanju, odnosno o sve tri faze, ne može se govoriti o kvalitetnom cjepivu koje mi znanstvenici možemo kritički razmotriti. Također, teško je tvrditi da cjepivo djeluje dugotrajno i doživotno ako su ispitivanja trajala tako kratko, samo nekoliko mjeseci. Iznimno je važno da treća faza kliničkih ispitivanja, u kojoj sudjeluju tisuće ljudi, bude dugotrajnija i vrlo detaljna, s obzirom na moguće štetne posljedice cjepiva - kaže nam prof. dr. Đikić.</p><p>Sumnja se vrlo brzo proširila po cijelom svijetu, pa tako respektabilni mediji, poput New York Timesa, pišu da Putinova igra ima isključivo političku svrhu te da Rusija na tržište želi progurati cjepivo za koje klinička ispitivanja nisu odrađena do kraja i u skladu sa svim pravilima. Britanci, koji su u dosadašnjim istraživanjima u stvaranju cjepiva pokazali najbolji uspjeh, u medijima donose sumnju kako Putinova objava prvenstveno za cilj ima politički prestiž, koji je Rusima važniji od znanosti i sigurnosti čovječanstva.</p><p>Naš poznati klinički farmakolog, <strong>prof. dr. Igor Francetić</strong>, smatra kako bi bilo fantastično da je sve onako kako Putin kaže, odnosno da imamo učinkovito i neškodljivo cjepivo. No prof. dr. Francetić se pita kako to da odjednom postoji cjepivo ako se zna da je njegov razvoj jedan kontinuirani proces koji traje prilično dugo. Kod cjepiva je, ističe stručnjak, najvažnije da nije štetno, da izaziva stvaranje antitijela te da se treća faza odradi na tisućama ispitanika, što je dug proces koji traje od par mjeseci do godine dana.</p><p>- Dopuštam mogućnost da se u Rusiji, s obzirom na ustroj, u jednoj vojnoj oblasti, primjerice, regrutira nekoliko tisuća vojnika da sudjeluju u trećoj fazi kliničkog ispitivanja. Na taj način Rusi daleko brže mogu doći do potrebne količine ispitanika nego druge države. Generalno gledano, ako je sve tako kako Putin kaže, zašto se ne govori ništa o komercijalnoj svrsi cjepiva za ostale zemlje. Jer ako je cjepivo stvarno dobro ispitano, nema razloga da i u drugim zemljama ne započne proces njegove registracije – smatra klinički farmakolog.</p><p><strong>Prof. dr. Goran Tešović</strong>, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece Klinike “Fran Mihaljević” i naš vodeći stručnjak za cijepljenje, kaže da ga vijest iz Rusije zapravo uopće ne čudi. Jer Rusi, kaže prof. dr. Tešović, imaju dugogodišnje iskustvo u proizvodnji učinkovitih cjepiva, a ujedno imaju svu moguću tehnologiju. Ujedno, zakonska regulativa im omogućava provođenje kliničkih studija.</p><p>- Ovo što sad znamo zvuči dobro jer, prema dostupnim informacijama, čini se da je riječ o inaktiviranom vektorskom cjepivu. No za bilo kakve daljnje komentare trebali bismo znati više detalja o cjepivu - kaže prof. dr. Tešović.</p><p>A kad se govori o ruskoj tradiciji u ispitivanjima i proizvodnji cjepiva, svakako se treba prisjetiti 1959. godine kad je ruska znanstvenica<strong> dr. Marina Vorošilova</strong> svojim sinovima pokusno dala cjepivo protiv dječje paralize. Ono je, naime, u svijetu odobreno tek četiri godine prije, a dr. Vorošilova dala je sinovima kockice šećera natopljene cjepivom kako bi dokazala teoriju da to cjepivo štiti i protiv drugih virusnih bolesti. Konkretno, željela je dječake zaštititi od gripe.</p><p>Eksperiment s vlastitim sinovima bio je samo dio kasnije nastale studije koja je pokazala da cjepivo protiv dječje paralize doista ima neočekivane druge koristi i dobrobiti. Ljudi koji bi ga primili nisu obolijevali niti od drugih virusnih bolesti, minimalno mjesec dana, ali i dulje. Zbog toga je dr. Vorošilova svakog proljeća nastavila dječacima davati cjepivo protiv dječje paralize kao preventivnu zaštitu od raznih virusa.</p><p>Stavljeno u kontekst današnje pandemije, mnogi smatraju da bi upravo ova studija mogla imati veliku ulogu u borbi protiv korona virusa.Zato mnogi znanstvenici rade na ideji da cjepivu protiv dječje paralize daju novu svrhu te da ono bude temelj za učinkovitu zaštitu od korone. U toj je kategoriji i cjepivo protiv tuberkuloze, koje se također razmatra kao potencijal.</p>