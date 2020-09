Hrvatska očekuje čak 690.000 doza: Cijepljenje i u ljekarnama

Lani smo cijepili 360.000 ljudi, a sezonu 2017./2018. se cijepilo 300.000 građana. Ovo nam je prva jesen u pandemiji pa su i doze udvostručene. Cijepljenje se posebno preporučuje kroničnim bolesnicima i starijima

<p>Svake godine Hrvatska naručuje sve više cjepiva protiv gripe, a ove godine čekamo dostavu od ukupno 690.000 doza.</p><p><br/> - Naručeno je do danas 460.000 doza cjepiva za osiguranike i dodatnih 130.000 koje stižu oko 10. prosinca te 100.000 za ljekarne za prodaju. Prodavat će se po 68 kuna u ljekarnama (op.a., cijena od Medoke). S procjepljivanjem se kreće oko ili nakon 15. listopada - kaže nam <strong>Marija Bubaš</strong>, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a.</p><p>Ovo je ipak prva pandemijska godina u kojoj će se miješati sezona gripe i viroza s novim korona virusom pa liječnici cijepljenje preporučuju svima, a posebno ugroženim skupinama. Tako će barem smanjiti raspon mogućih virusa od kojih mogu oboljeti. Kao i uvijek, preporučujemo kroničnim bolesnicima i starijim osobama da se cijepe.</p><p>Naime, kod njih su češće komplikacije, pa kad obole od gripe, može doći do virusnih ili bakterijsku upala pluća, što u konačnici znači i smrtni ishod - pojasnila je iskusna infektologinja <strong>Maja Capar</strong>.</p><p>Nitko nije obavezan cijepiti se protiv gripe, ali svakako se preporučuje osobito u vrijeme korona virusa.</p><p><br/> Koliko gripa može biti opasna opisuje nam Capar:</p><p>- Iako rijetko dolazi do teških komplikacija, sjećam se naše kolegice medicinske sestre koja je zbog gripe dobila i encefalitis, odnosno upalu mozga i završila na liječenju u Zagrebu. Nasreću, sve se dobro završilo i uspješno se oporavila.</p><p>Mjere kojih se moramo držati zbog korona virusa Capar smatra da će pomoći i kod sprječavanja oboljenja od gripe, ali i viroza.</p><p>- Sve su to kapljične infekcije koje se uglavnom šire na isti način. Do sada nikad nismo svi nosili maske, držali razmak i redovno se dezinficirali, a to će vjerujem spriječiti i širenje drugih virusa, ne samo korone - kaže Capar. Od spomenutih više od pola milijuna doza cjepiva protiv gripe, samo Zagreb očekuje ukupno 85.000 doza.</p><p>Novost je da bi se ove godine oni koji kupe cjepivo u ljekarni mogli odmah i cijepiti u ljekarni, a ne kod doktora. To je prioritet u svim europskim zemljama, a sve zbog sprečavanja širenja zaraze korona virusom.</p>