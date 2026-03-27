HRVATSKA POD ALARMOM Evo kakvo nas vrijeme čeka danas

Hrvatsku je pogodio snažan i opasan prodor zimskog vremena, a prema upozorenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda, situacija je u mnogim dijelovima zemlje izuzetno ozbiljna. Kako prognoziraju meteorolozi, u petak se očekuje pretežno oblačno i vrlo vjetrovito vrijeme. Mjestimice će padati kiša, lokalno i obilna, u unutrašnjosti i snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj uz novi deblji snježni pokrivač.

U Dalmaciji su mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak, lokalno olujan, na udare i orkanski sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana jaka do olujna bura i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima, a još u prvom dijelu dana na jugu umjereno do jako jugo i istočni vjetar. Temperatura zraka uglavnom od 4 do 8, u Gorskoj Hrvatskoj između -1 i 2 °C, a na Jadranu od 8 do 12 °C.

U Lici i okolici situacija je još teža. Meteorolozi upozoravaju da će pasti novi snijeg, mjestimice i dosta obilniji, posebno u Lici, uz mogućnost mećave i stvaranja snježnih nanosa zbog jakog sjeveroistočnog vjetra. Očekuje se između 15 i 50 cm novog snijega.

Na riječkom području puše vrlo jaka bura, s olujnim, pa i orkanskim udarima, osobito podno Velebita, gdje vjetar može prelaziti 110 km/h. U Velebitskom kanalu uvjeti su još ekstremniji, s udarima vjetra od 75 do čak 160 km/h.

Ni Kvarner nije pošteđen, iako je ondje na snazi nešto blaže upozorenje. Očekuje se jaka do olujna bura, s udarima vjetra od 65 do 120 km/h. U ostatku zemlje vrijedi žuto upozorenje, što znači potencijalno opasno vrijeme, dok je dubrovačko područje jedino bez upozorenja. Meteorolozi najavljuju da će se vrijeme postupno smirivati, ali bez potpunog razvedravanja.

Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, uz povremene oborine, uglavnom u prvom dijelu dana. U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se snijeg i stvaranje novog snježnog pokrivača.

Vjetar će i dalje biti jak – u unutrašnjosti sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu bura, mjestimice i s olujnim udarima.

Temperature će malo porasti, ali će i dalje biti prilično niske za ovo doba godine. Ujutro će biti između 0 i 5 °C, na Jadranu od 6 do 8 °C, a najviša dnevna uglavnom između 10 i 14 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj ostati hladnije, od 4 do 7 °C.

