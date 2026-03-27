FOTO Orkanski vjetar ruši stabla i reklamne panoe po Zagrebu: 'Popucala su stakla, ma užas!'

Zbog silnog vjetra pukao je ogroman reklamni pano i pao je preko auta. Popucala su im stakla, ma užas, rekao nam je čitatelj koji je snimio jednu od posljedica oluje koja je pogodila Zagreb.

Državni hidrometeorološkog zavod objavio je upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima. S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu.

Broj vatrogasnijh intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u ovom trenutku ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra.

U centru Zagreba je palo stablo na parkirane aute.