Hrvatska pošta nudi priliku za zaradu: Susjedi će si za 300 € dostavljati račune i pisma!

Hrvatska pošta pokrenula je novi projekt u kojem će građani moći zaraditi. "Podijeli poštu u svojoj zgradi i zaradi", stoji u promotivnom letku Hrvatske pošte.

Naime, HP nudi dodatnu zaradu građanima koji će podijeliti poštu u sandučiće svojih susjeda. Uz to, pozivaju zainteresirane da im se jave. Iz Hrvatske pošte kažu da je riječ o pilot-projektu kojim testiraju fleksibilniji model zapošljavanja na nepuno radno vrijeme. Naknada će, kako dodaju iz HP-a, ovisiti o broju sandučića u zgradi te učestalosti podjele pošiljaka na tjednoj bazi, a varirat će između 100 i 300 eura mjesečno.

- Trenutno je u tijeku pilot projekt vezan uz dostavu isključivo običnih pismovnih pošiljaka, te je Hrvatska pošta oglasila projekt putem plakata u određenom broju zgrada u Zagrebu. Riječ je o novom, fleksibilnijem modelu zapošljavanja u Hrvatskoj pošti na nepuno radno vrijeme. Analizom dostave pismovnih pošiljaka utvrdili smo kako u velikim zgradama poštari gube i po nekoliko sati na podjelu običnih pisama u sandučiće, kako zbog broja poštanskih sandučića, tako i zbog često nepravilno označenih sandučića. Procjena je da bi netko tko poznaje zgradu i stanare taj posao mogao odraditi efikasnije, a za to vrijeme poštar bi mogao dostaviti ostale vrste pošiljaka na drugim adresama što će povećati produktivnost i efikasnost dostave. Osim toga, kada završnu podjelu unutar zgrade obavi zaposlenik Hrvatske pošte na nepuno radno vrijeme koji je ujedno i stanar zgrade, povećava se i sigurnosni aspekt - kazali su nam iz HP-a.

Napominju kako pilot-projekt zasad uključuje samo model podjele pošiljaka u jednoj zgradi, odnosno ulazu po osobi. Eventualno širenje projekta na druga područja, odnosno gradove ovisit će o rezultatima inicijalnog projekta na području Zagreba.

- Na ovaj način, po potrebi, i strani radnici mogu se usmjeriti na dostavu do zgrada do kojih bi bili usmjereni digitalnim rješenjima, ali bez raspodjele po kovčežićima u zgradama jer stranim radnicima često veliku prepreku čini raspoznavanje imena i prezimena adresiranih na pošiljkama. Dakle, ciljevi pilot projekta su pojednostavljenje procesa dostave, povećanje produktivnosti i pružanje prilike za dodatnu zaradu građanima koji imaju posao ili su u mirovini, a imaju dovoljno vremena za zakonski regulirano drugo zaposlenje. U ovom trenutku pretežno nam se javljaju kandidati koji su već zaposleni - dodaju.

Navedeni pilot projekt odnosi se isključivo na podjelu običnih pismovnih pošiljaka poput računa koje bi bile dostavljene na adresu zgrade i unaprijed pripremljene za podjelu po poštanskim sandučićima. Paketi i sve vrste dostava osobno primatelju (preporuke, sudska pismena i sl.) nisu uključene u ovaj projekt.

- Ugovorni odnos će definirati prava i obveze te vjerujemo da će upravo ovakav oblik angažmana osigurati još odgovorniji i pozitivniji stav prema podjeli pošiljaka. Ako se usluga neće izvršavati prema ugovorenim propisima, ugovor će biti raskinut. Iako je od 1. rujna Hrvatska pošta i treći put u ovoj godini povećala plaće operativnim radnicima, što čini ukupno povećanje plaće od 20 posto u 2025. godini, te ukupno gotovo 80 posto od 2017. godine, poteškoće sa zapošljavanjem i dalje postoje. Zato, osim povećanja produktivnosti procesa dostave, ova akcija ima za cilj i nadoknaditi manjak radnika među onima koji su zaposleni na puno radno vrijeme i sa zadovoljstvom možemo utvrditi da su građani već pokazali interes za ovaj fleksibilniji oblik zapošljavanja te da već imamo prve prijave - kazali su.