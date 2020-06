Hrvatska prva u EU: Korupcije je previše, smatra 97% građana

<p>Većina građana Europske unije smatra da je korupcija široko rasprostranjena u njihovoj zemlji u čemu su Hrvati na prvom mjestu, a manjina ispitanih kaže da je i osobno doživjela korupciju, pokazuju rezultati Eurobarometra o korupciji.</p><p>Istraživanje objavljeno u četvrtak i provedeno od 6. do 19. prosinca 2019. obuhvatilo je 27.498 građana u 28 zemalja članica te pokazuje da u 24 zemlje članice većina stanovnika smatra da je korupcija široko rasprostranjena u njihovoj zemlji.</p><p>Na prvom je mjestu Hrvatsku u kojoj 97 posto ispitanika misli da je korupcija široko rasprostranjena.</p><p>Slijede Cipar i Grčka (95 posto), Španjolska i Portugal (94 posto), Litva (92 posto).</p><p>S druge strane, u Finskoj samo 22 posto ispitanih misli da je korupcija raširena, u Danskoj 35 posto, Švedskoj 40 posto te Nizozemskoj 47 posto.</p><p>Anketirani su odgovarali na pitanja o općoj percepciji korupcije, korupciji u javnim institucijama i poslovnom sektoru, učinkovitosti vlade, pravosuđa i institucija u suočavanju s korupcijom, o osobnim iskustvima s korupcijom u kontaktima s ustanovama i u javnom zdravstvu.</p><p>U svim zemljama članicama, kojih je u prosincu prošle godine bilo 28, ukupno 71 posto anketiranih smatra da je korupcija široko rasprostranjena u njihovim domovinama, što je za tri posto više u odnosu na 2017. godinu.</p><p>Istodobno to je manje nego 2013. godine kada je 76 posto mislilo da je korupcija široka rasprostranjena.</p><p>U Hrvatskoj se taj postotak od 2013. do 2019. narastao 94 na 97 posto.</p><p>Više od četvrtine ispitanika u EU-u, njih 26 posto smatra da su osobno pogođeni korupcijom u svakodnevnom životu.</p><p>U sedam zemalja preko polovice ih tako misli, a najviše u Rumunjskoj (64 posto), zatim na Cipru (60 posto), Portugalu (59 posto).</p><p>U Hrvatskoj 54 posto ispitanika smatra da je osobno pogođeno korupcijom.</p><p>Na razini EU-a, 5 posto ispitanika odgovorilo je da je moralo platiti mito za zdravstvene usluge u javnim zdravstvenim ustanovama. Najviše ih je u Rumunjskoj -19 posto, a u Austriji 17 posto. Hrvatska s Njemačkom dijeli deveto i deseto mjesto sa sedam posto.</p><p>U proteklih 12 mjeseci, 5 posto ispitanika je odgovorilo da je osobno iskusilo ili svjedočilo korupciji. Najviše ih je u Hrvatskoj, 15 posto, zatim u Austriji 14 posto, Mađarskoj 12 posto. Najmanje ih ima u Danskoj i Finskoj, 2 posto.</p>