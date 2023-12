Hrvatska u minusu: U Zagrebu danas temperatura neće preći 0

U prvom dijelu dana većinom će biti sunčano, a ujutro u unutrašnjosti ponegdje i maglovito. Slijedi postupno naoblačenje sa zapada, a navečer na sjevernom Jadranu mjestimice kiša, u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica i snijeg.

Vjetar uglavnom slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura u slabljenju i okretanju na jugo i južni vjetar, najprije na sjeveru. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5, na Jadranu uglavnom od 8 do 12°C, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Foto: DHMZ

Prema prognozama, uz vedro vrijeme, temperatura danas u Zagrebu neće prijeći nulu. Kako navode, bit će od -6 do 0°C. U Splitu će biti od 4 do 11°C. Rijeku očekuje od -1 do 8°C. U Slavonskom Brodu će biti od -5 do 2°C, a u Osijeku od -6 do 1°C. Dubrovnik očekuju temperature od 7 do 13°C.

