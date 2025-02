Hrvatska zadnja u EU po udjelu obnovljivih izvora energije u prometu. Skandinavci prvi

Hrvatska je zadnja zemlja u EU po korištenju obnovljivih izvora energije u prometnom sektoru prema podacima za 2023. godinu, objavio je u petak Eurostat.

Samo 0,9 posto registriranih prijevoznih sredstava pogonjeno je energijom iz obnovljivih izvora 2023. godine. Nešto bolje od Hrvatske su Latvija s 1,4 posto i Grčka 3,9 posto. Najveći udio obnovljivih izvora energije u prometu ima Švedska s 33,7 posto, zatim Finska 20,7 posto, Nizozemska 13,4 posto, Austrija 13,2 posto.

Prosječno na razini EU-u udio obnovljivih izvora energije iznosio je 10,8 posto, što je povećanje od 1,2 posto u odnosu na prethodnu, 2022. godinu.

EU je postavio cilj da do 2030. godine, udio obnovljivih izvora energije u prometu dosegne 29 posto. To znači da je sada udaljena za 18,2 posto od toga cilja. Da bi si dostigao zacrtani cilj trebalo povećati udio obnovljivih izvora za 2,6 posto godišnje. Prosječni godišnji rast udjela obnovljivih izvora od 2014. do 2023. iznosio je samo 0,43 posto.