Hrvatske 'muke' u EU: Porasle cijene, plaće i sve nas je manje

Što nam je donijela Europska unija? Ako je suditi prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ‘Hrvatska u brojkama’ 2012. (prije ulaska u EU) i 2016., povećao nam se uvoz, ali i izvoz, veća nam je i prosječna neto plaća, i to za oko 800 kuna, a rizik od siromaštva pao nam je za jedan posto.

I ne samo to. U Europskoj uniji imamo više vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, veći priljev turista na našoj obali, a shodno tome i povećanje broja noćenja. No velikoj europskoj ‘obitelji’ nismo pridonijeli previše jer nam se 2016. rodilo 4000 beba manje nego prije ulaska u Europsku uniju.

Izgleda da nas EU nije ni usrećila jer smo prema Svjetskom izvješću o sreći u pet godina pali za 24 mjesta. To nas je dovelo do toga da su prošle godine jedino Bugari u europskoj zajednici bili nesretniji od nas!

U Hrvatskoj unutar EU očekivano trajanje života kod muškaraca u pet godina povećalo se za jednu godinu, dok Hrvatice žive dulje tek dva mjeseca.

Prema statistici, odnosi žena i muškaraca su nam se pogoršali jer na 1000 sklopljenih brakova u pet godina imamo 65 razvoda više, odnosno umjesto 278, “raspala” su se 343 braka. Pozitivno je što smo se barem kulturno uzdigli jer češće pohodimo kazališne predstave i odlazimo u kino.

No, što je Hrvatska dobila i izgubila od članstva u Europskoj Uniji, pitali smo Zorana Kurelića, budućeg dekana Fakulteta političkih znanosti.

- Hrvatska je izgubila status kandidatkinje koja se mora pokoravati dinamici mrkve i batine. To naravno ima svoje prednosti, ali i mane. Pogotovo ako za neophodne reforme nema izvanjskog pritiska kao kod zemalja kandidatkinja. Prednost je naravno činjenica da o svojoj sudbini sada odlučujemo u razgovoru sa ostalim članicama u uvjetima koji su višestruko povoljniji od onih koje daje status kandidatkinje i to na svim razinama, od ekonomske do sigurnosne - rekao je profesor.

Smatra kako bi naša zemlja bez EU bila u istoj poziciji kao i prije šest godina te da bi u sporovima sa susjedima bili u lošijoj poziciji.

Statistika DZS-a pokazuje i kako nam se negativan migracijski saldo u EU povećao deset puta. U prijevodu, samo zbog odseljavanja u proteklih šest godina izgubili 87.299 ljudi. Naravno, ta statistika je manjkava i ne prati pravo i realno stanje pa se često treba oslanjati i na podatke inozemnih zavoda koji prate useljavanje, a oni pokazuju da je ta brojka i tri do četiri puta veća.

Kurelić smatra kako je za to odgovorna isključivo ekonomska i politička situacija u zemlji, ali ne i prohodnost granica u Europskoj Uniji.