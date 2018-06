Usporedili smo cijene hrane u Hrvatskoj, Njemačkoj i Irskoj

Svake godine gubimo grad veličine Osijeka. Činjenica je to koja je postala surova realnost Lijepe Naše. Do sada se iz Hrvatske iselilo 348.000 ljudi, što je gotovo 23 puta više nego poginulih u Domovinskom ratu od 1991. do 1995. godine.

Ako se političke elite ne trgu, ako premijer Andrej Plenković ne shvati da je iseljavanje zaista naš krucijalan problem, sljedećih pet godina Hrvatska bi mogla ostati bez još 500.000 građana. Ako ovaj podatak, koji je istraživanjem dobio doc. dr. sc. Tado Jurić, povjesničar i doktor političkih znanosti, ne upali crveni alarm i ne izazove olujno nevrijeme u glavi ljudi koji nam vode zemlju, onda nam nema spasa. I dok su nam Hrvati u Irskoj i Njemačkoj, mi smo provjerili kako žive i usporedili tamošnje cijene osnovnih namirnica s onima u našoj zemlji.

Dok košarica onih osnovnih prehrambenih artikala košta podjednako u Irskoj i Njemačkoj, život u Irskoj općenito je među skupljima u Europi. Neke namirnice su puno skuplje nego u ostalim europskim zemljama.

Ako živite u Hrvatskoj, u supermarketu ćete litru mlijeka, pola kile bijeloga kruha, kilu riže, tucet jaja, kilu sira, kilogram pilećih prsa, kilogram govedine, kilu jabuka, banana, naranči, paradajza, luka, krumpira te glavicu zelene salate platiti, ovisno o gradu u kojem živite, prosječno 253,96 kuna. U Njemačkoj, kamo se odselilo 56 posto Hrvata, sve to zajedno košta 309,28 kuna, a u Irskoj 50 lipa skuplje, odnosno 309,78 kuna.

Metropole su najskuplje

Naravno, jasno je kako je ova košarica dovoljna tek za samca kojemu će ove namirnice biti dovoljne samo za nekoliko dana.

Uzimajući ukupni prosjek cijena koje su u supermarketima u svim gradovima, u Njemačkoj i Irskoj cijene ovih osnovnih namirnica podjednake, no nekoliko njih ipak itekako odudara od zemlje do zemlje, a posebice od grada do grada. U prosjeku je to po nekoliko kuna, no neki proizvodi su i duplo skuplji nego, primjerice, kod nas. Uspoređujući ove tri zemlje, vidimo kako Irska ima najskuplje mlijeko, kruh, jaja, banane, pileća prsa, krumpir i luk. U Irskoj je kilogram krumpira dvostruko skuplji nego u Hrvatskoj. Portal numbeo.com rangirao je Irsku na sedmo mjesto po skupoći krumpira u Europi. Njemačka, pak, u usporedbi s Hrvatskom i Irskom, ima najskuplju rižu, paradajz, salatu te govedinu.

Tamo naši Hrvati kilogram paradajza plaćaju duplo više nego mi ovdje u Hrvatskoj. Inače, Njemačka je šesta europska zemlja po visokoj cijeni paradajza. S druge strane, Hrvatska “šiša” Njemačku po cijeni mlijeka i jaja. Mlijeko nam je u prosjeku skuplje 50 lipa, dok su jaja i dvije kune nego u Njemačkoj po paketu.

Plaće 10.000 kuna veće

Uspoređujući metropole Hrvatske, Irske i Njemačke, cijene namirnica u supermarketima u Dublinu su veće za 45,45 posto, a u Berlinu za 23,59 posto nego u Zagrebu. Primjerice, cijena kruha u Dublinu je oko 10,39, dok je u Zagrebu oko 5,79 kuna. No skuplji je Dublin i od Berlina.

Dakako, iako je život u Irskoj i Njemačkoj skuplji nego u Hrvatskoj, važno je naglasiti i kako tamo radnici imaju i puno veće plaće, pa si više toga mogu i priuštiti i imaju i bolji životni standard. Dok naši radnici doslovno preživljavaju s prosječnom mjesečnom neto plaćom od 6253 kune, u Njemačkoj ona iznosi 16.107,70 a u Irskoj 16.078,25 kuna.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je u ožujku isplaćena najviša prosječna plaća u djelatnosti proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda, i to u iznosu od 11.057 kuna, dok su najnižu plaću, od 4008 kuna, dobili radnici u uslužnim djelatnostima. Irska i Njemačka, u koju bježe naši Hrvati, tako spadaju među deset europskih zemalja s najboljim plaćama. No ima i boljih. Prijestolje drži Švicarska, gdje prosječna plaća iznosi 30.053,53 kuna mjesečno.

Mlijeko, kruh, jaja i banane vrlo skupi u Irskoj

Cijene namirnica u supermarketima u irskoj metropoli, u Dublinu, više su za 45,45 posto nego u Zagrebu. Irska je među skupljima u Europi po cijenama mlijeka, kruha, jaja, banana... U Dublinu su kruh i krumpiri duplo skuplji nego u Zagrebu. No tamo je mjesečna prosječnu plaća 16.078,25 kuna.

U Njemačkoj kilogram rajčica kao kod nas dva

U njemačkom glavnom gradu su cijene namirnica u prosjeku veće za 23,59 posto nego u Zagrebu. Njemačka je šesta zemlja u Europi po skupoći rajčice, a skupi su im i riža, salata, kao i govedina. Tamošnji radnici, za razliku od naših, ne preživljavaju nego za svoj posao dobivaju prosječno 16.107,70 kuna mjesečno.

Tema: Demografska obmana