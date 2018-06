Plaća nam je 2,5 puta manja, a dizel skuplji nego Nijemcima...

Život u Njemačkoj, a posebno u Irskoj, vrlo je skup. Cijene sezonskog voća i povrća, cigareta, izlazaka, smještaja i dvostruko su više nego kod nas, no cijene goriva su gotovo jednake.

Na jučerašnji dan, prema portalima s cijenama goriva u Hrvatskoj, Njemačkoj i Irskoj, razlika je samo u nekoliko lipa. Istu cijenu goriva kao u Irskoj i Njemačkoj, hrvatski vozači plaćaju s dva i pol puta manjom plaćom. Jeftinija varijanta je javni gradski prijevoz. No u Dublinu, glavnom gradu Irske, i to je dosta skupo.

Cijena karte za javni gradski prijevoz je dvostruko skuplja nego u Zagrebu. Dublin se relativno brzo može proći pješke, a ima i odlično rasprostranjenu mrežu autobusnih te tramvajskih i željezničkih linija. Najčešće se koriste autobusi na kat, poznati “double deckeri”, a cijena karte varira ovisno o broju stanica. Ako se vozite do tri stanice, cijena je 15,50 kuna, 13 stanica košta 21 kunu, a vožnju za više od 13 stanica platit ćete 25 kuna.

Mjesečna karta košta 987 kuna. Cijena pojedinačne tramvajske karte kreće se također od 15,50 do 25 kuna. Karta koja vrijedi cijeli dan košta 53 kune, dok mjesečna, ovisno o zoni, iznosi od 480 do 752 kune. Željeznički prijevoz u Irskoj se koristi za predgrađa, cijena karte je 88,50 kuna i vrijedi cijeli dan. Mjesečni pokaz je 1135 kuna za vlak ili 1327 za korištenje vlaka i tramvaja. Njemački gradovi povezani su brzom gradskom željeznicom, podzemnom željeznicom, tramvajima te autobusima. Mreža javnog prijevoza podijeljena je u tri zone, od kojih je posljednja samo za zračnu luku.

Iste karte vrijede za sva prijevozna sredstva. Cijena za kratku vožnju od tri stanice vlakom ili šest stanica autobusom iznosi 12,50, a za dvije zone bilo kojim prijevoznim sredstvom 20 kuna. Vrijedi dva sata u jednom smjeru. Dnevna karta košta 51 kunu. U Zagrebu je cijena ZET-ovim autobusom ili tramvajem četiri kune za pola sata vožnje, tj. 10 kuna za sat i pol. Cijena mjesečnog pokaza je 400 kuna. A imate i posljednju opciju, također ne baš jeftinu, a to je taksi prijevoz. U Irskoj je u svim gradovima tarifa jedinstvena.

Start iznosi 28 kuna i uključuje prvih 500 metara vožnje. Prvih 15 km košta osam kuna po kilometru, a cijena se povećava na 11 kuna nakon tih prvih 15 kilometara. U Berlinu start u taksiju iznosi 28,75 kuna, prvih sedam kilometara je 14 kuna po kilometru, a nakon toga se kilometar naplaćuje 11 kuna. Za kratku vožnju od kilometar do dva također imaju fiksnu tarifu i ona iznosi 36 kuna. U Zagrebu je taksi jeftiniji, ali gledajući naše plaće, to baš i nije tako. Ovisno o prijevozniku, start se kreće od šest do 10 kuna, a cijena svakog idućega kilometra je šest kuna.