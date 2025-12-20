Hrvatske udruge iz BiH osudile zabranu Adventa u Uskoplju

Koordinacija zavičajnih udruga bosanskohercegovačkih Hrvata u Republici Hrvatskoj (ZNAMEN) oštro je u subotu osudila zabranu održavanja manifestacije „Advent u Uskoplju“, koju su naložile županijske vlasti u ovoj hrvatsko-bošnjačkoj srednjobosanskoj općini s obrazloženjem da nema sve potrebne dozvole.

Prema priopćenju ZNAMEN-a, postupanje prema roditeljima i djeci uz policijsku intervenciju "ostavilo je dojam racije, a ne uobičajenog inspekcijskog nadzora".

Prije dvije večeri inspekcija Županije Središnje Bosne je, uz policijsku asistenciju, istjerala okupljene roditelje i djecu s klizališta na adventskome okupljalištu tvrdeći da za održavanje ove manifestacije nemaju sve potrebne dozvole.

Radi se o manifestaciji koja se deset godina održava u Uskoplju i do sada nikada nije bilo zabranjivano njeno održavanje. U znak prosvjeda tamošnji su se Hrvati sinoć okupili ispred prostora koji je sada ograđen policijskom trakom.

Iz ZNAMEN-a navode da su takvi postupci neprihvatljivi, osobito u blagdanskom razdoblju.

“Želimo naglasiti da je ovo je vrijeme kada se širi dobrota, a ne strah - vrijeme kada se gradi povjerenje, a ne udaljenost”, rekao je predsjednik ZNAMEN-a Dragan Šekerija.

Čelnik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović oštro je osudio nasilno zatvaranje manifestacije ocjenjujući ovaj potez izravnim udarom na ljudska prava, ističući da je riječ o tradicionalnoj manifestaciji hrvatskog naroda vezanoj uz Božić.

„Ako postoji administrativna prepreka za održavanje manifestacije, nadležni trebaju reagirati pravodobno i u skladu sa zakonom, pronalazeći rješenje koje omogućava održavanje Adventa“, rekao je Cvitanović.

Potez vlasti u Središnjoj Bosni osudio je i višestruko nagrađivani književnik iz ovoga srednjobosanskog gradića Josip Mlakić.