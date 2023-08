Hrvatske vode: 'Očekujemo da nakon povijesnog protoka Mura više neće rasti, mirni smo'

Nakon rekordnog vodostaja Mure koji je u jednom trenutku u Murskom Središću iznosio 543 centimetra, u Hrvatskim vodama očekuju da rijeka nakon povijesnog protoka više neće rasti.

„Bilježimo nove rekorde, nažalost negativne. Mursko Središće je na 543, a rekord iz 2014. je bio 528. Botovo je na 606 centimetara, u odnosu na 2014. kada smo imali 577, znači 29 centimetara više”, kazao je Milan Rezo, direktor VGO-a za Muru i gornju Dravu.

Veliki protok vode

Istaknuo je da se na Muri u Međimurju ovoga trenutka bilježi protok od 1418 kubika vode u sekundi te podsjetio da su tamo izgrađeni modernizirani nasipi u dužini od 50 kilometara s desne strane rijeke, projektirani za 1650 kubika.

„Imamo još otprilike 230 kubika mogućnosti prihvata u tom nasipu i očekujemo da Mura više nakon ovog povijesnog protoka neće rasti”, istaknuo je Rezo.

Dodao je da kada je riječ o Varaždinskoj županiji građani mogu biti mirni te da se protok Drave regulira kroz tri hidroelektrane. Kazao je i da su rijeke Plitvica i Bednja unutar svojih korita i ne izlijevaju se.

„Kod HE Varaždin protok je smanjen na 1800 kubika vode u sekundi i vodostaj je u opadanju, reguliramo ga kroz dva jezera – jezero Varaždin i jezero Dubrava na HE Dubarava i HE Čakovec, na način da zadržimo vodu iz Drave dok prolazi voda iz Mure. Onoga trenutka kada budemo sigurni, onda ćemo morati pomalo puštati vodu iz tih jezera u korito rijeke Drave”, pojasnio je Rezo.

Iako ističe da je nezahvalno prognozirati, smatra da je ovo dan smirivanja, što se tiče dijela protoka Drave kroz Varaždin, sve do ušća u Legradu te da se ne očekuju veći problemi.

Fokus na Drnje

Ovoga trenutka Hrvatske su vode skoncentrirane na Drnje u Koprivničko-križevačkoj županiji, gdje se u jednoj od ulica voda prelijeva preko ulice, ali kuće su još uvijek suhe, kazao je.

„Branimo ih s vrećama s pijeskom, a na terenu je oko 120 vatrogasaca, zajedno s licenciranim tvrtkama Hrvatskih voda. Vjerujemo da ćemo obraniti i ljude i kuće, ali i dalje očekujemo porast rijeke Drave na mjernoj stanici Botovo”, ističe Rezo.

Dodaje da je još uvijek upitan protok kroz Koprivničko-križevačku županiju te da je vodostaj dosta visok.

„Umirujuće je da u odnosu na visinu od 606 na mjernoj stanici, još uvijem imamo metar i pol razlike na nasipima i duboko vjerujemo da će ti nasipi izdržati. Upitna nam je samo Dravska ulica u naselju Drnje”, rekao je Rezo i najavio da će u Podravinu danas doći i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, kako bi se svi zajedno uvjerili u stvarno stanje na terenu.