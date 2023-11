Hrvatski branitelj za 24sata: 'Evakuirali su mi ženu i djecu iz Gaze, jedva ih čekam zagrliti'

Evakuirali smo 22 osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo, a nalazile su se u Pojasu Gaze. Njih 23 je zatražilo repatrijaciju, ali jedna osoba je odlučila ostati, rekao nam je jučer popodne hrvatski veleposlanik u Egiptu Tomislav Bošnjak.

Čitav dan trajala je procedura evakuacije hrvatskih državljana, a cijelom operacijom rukovodilo je upravo veleposlanstvo u Egiptu. U Gazi se od početka rata, prema podacima kojima raspolaže hrvatsko veleposlanstvo u Egiptu, nalazilo 47 osoba koje imaju i hrvatsko državljanstvo. Pomoć Hrvatske zatražilo je njih 23. Oni koji su zatražili pomoć pri evakuaciji iz Gaze uspjeli su u četvrtak prijeći granični prijelaz Rafah i ući u Egipat, gdje su ih dočekali djelatnici hrvatske ambasade u Egiptu, koji su im osigurali prijevoz do Kaira. Pobrinut će se da ih pregleda liječnik te da im se osigura i smještaj sve dok ne budu krenuli prema Hrvatskoj.

Prvi hrvatski državljanin koji je napustio Gazu je muškarac, kako doznajemo od veleposlanika Hrvatske u Egiptu Tomislava Bošnjaka. Malo kasnije granicu su prešle i dvije obitelji s našim državljanstvom.

- Mi ćemo im osigurati transport do Kaira, liječnički pregled i smještaj do transfera u RH - rekao nam je veleposlanik Bošnjak.

'Uskoro ću biti s njima'

Među onima koji su izašli iz Gaze i ušli u Egipat je i obitelj Palestinca Esamea Elydyja, hrvatskog državljanina i branitelja. Cijeli dan je u Egiptu nestrpljivo čekao suprugu i šestero djece. Javio nam se jučer popodne s dobrim vijestima.

- Moja obitelj je sretno stigla u Egipat. Napustili su Gazu i uskoro ću biti s njima. Još uvijek čekaju rješavanje dokumentacije na egipatskom teritoriju - rekao je za 24sata Elydy.

Samo putovanje od prijelaza Rafah do Kaira, kaže, traje osam ili devet sati autobusom, a upravo će njima stići i njegova obitelj.

- Sa suprugom sam na telefonu od jutra, oni su satima bili na mjestu koje ne pripada ni Gazi ni Egiptu, riječ je o međugraničnom prostoru. Ne mogu dočekati da ih vidim, ja nisam mogao na granicu nego ih čekam 60 kilometara od granice, u mjestu Elareesh - rekao nam je Elydy.

Stigao u Egipat prije rata

On je, kako smo već pisali, otišao u Egipat prije početka rata da bi produljio hrvatsku putovnicu u našoj ambasadi i pribavio dokumente za svoju obitelj. Kako je počeo rat, više se nije mogao vratiti svojoj obitelji jer je granični prijelaz s Egiptom bio zatvoren.

Njegova supruga, sin i pet kćeri napustile su dom na sjeveru Gaze i evakuirali se na jug nakon što je to Izrael naredio civilima. Od početka rata živjeli su u školi u nehumanim uvjetima.

Esame nam je rekao da cijela obitelj ima hrvatsko državljanstvo.

- Veleposlanstvo Hrvatske u Egiptu brine o nama. Prvi put su od početka rata otvorili granični prijelaz Rafah i počeli su puštati prvih nekoliko stotina Palestinaca koji imaju i strano državljanstvo - rekao nam je Elydy.

Svakog trena pratio je vijesti na TV-u dok je u Egiptu čekao da mu se obitelj iz Gaze javi.

- Uvjeti u Gazi su katastrofalni, bombe su padale posvuda oko moje obitelji i zato su se smjestili u školu nadajući se da će tamo biti najsigurniji. Sin i kći su se razboljeli. Situacija je kritična. Jedna mi je kći rekla da svaka dva-tri dana dobiju po jednu konzervu hrane svatko od njih. Jedu minimalno, pitke vode nemaju, pa piju i slanu vodu, što je nehigijenski - kazao nam je Esame Elydy prije dva dana. On je u Hrvatskoj živio od 1985. do 2000. te se, kako je naveo, borio za Hrvatsku u Domovinskom ratu.

Elydy nam je otkrio i sve o životu u Hrvatskoj, u kojoj je živio 15 godina prije povratka u Pojas Gaze.

Bio je hrvatski branitelj

U Hrvatskoj je, kaže nam, živio od 1985. do 2000. godine.

- U Gazu sam se vratio 2000. Do tada sam bio u Hrvatskoj, tako da sam dobio i hrvatsko državljanstvo, a od početka Domovinskog rata pa sve do 1994. bio sam na ratištu, bio sam u Zboru narodne garde i branio Hrvatsku. Dakle, doživio sam rat, ali u njemu nije bilo bombardiranja civila, kao što se sad napada Gazu, u kojoj umiru tisuće nevinih civila. Od Gaze su napravili groblje. Zašto oni moraju umrijeti? Što je moja obitelj učinila da bi zaslužila da ih bombardiraju - pita se Elydy.

U Gazu se vratio 2000. godine kako bi skrbio o majci. U međuvremenu se, otkriva nam, ondje i oženio te dobio djecu.

- Kad sam se vratio mami, ubrzo sam se oženio, supruga mi je iz Gaze i rodila nam se najstarija kći. Nakon šest godina ponovnog života u Gazi pokušao sam se vratiti u Hrvatsku. Dakle, punih 17 godina sam se sa svojom obitelji pokušavao vratiti, no nisam imao novca, a uz to smo još bili opkoljeni. Morao sam platiti velik iznos kako bih uspio srediti preseljenje u Hrvatsku, to je bilo mučenje jer se u Gazi ne može baš zaraditi, nema puno posla. Znao bih raditi svakakve poslove kako bih zaradio za mjesec dana samo 100 dolara. U Gazi je oduvijek vladalo takvo siromaštvo. Ja sam bio u kontaktu i s hrvatskim veleposlanstvom u Tel Avivu. I napokon, prije malo više od mjesec dana, uspio sam prijeći granični prijelaz Rafah i doći do hrvatske ambasade u Egiptu da produljim hrvatsku putovnicu - rekao nam je.